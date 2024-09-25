OpenAI'da flaş ayrılık

OpenAI'nin CTO'su Mira Murati, Çarşamba günü sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, altı yıldan fazla süredir çalıştığı şirketten ayrıldığını duyurdu. Murati, "Bu kararımı alırken uzun uzun düşündüm. Sevdiğim bir yerden ayrılmak asla kolay değil, ama bu an doğru görünüyor" ifadelerini kullandı.

OpenAI'nin bir sözcüsü, Murati'nin tweeti hakkında daha fazla yorum yapmaktan kaçınarak, TechCrunch’a yönlendirme yaptı. CEO Sam Altman, Murati’nin paylaşımına yanıt vererek teşekkür etti ve geçiş planları hakkında yakında daha fazla bilgi vereceklerini belirtti.

Murati'nin bu kararı, OpenAI'nin yıllık geliştirici konferansı Dev Day'den sadece bir hafta önce geldi. Dartmouth College'dan mühendislik diplomasına sahip olan Murati, kariyerine Goldman Sachs'ta stajyer olarak başladı. Daha sonra Zodiac Aerospace'te çalıştı ve Tesla'da Model X'in kıdemli ürün yöneticisi olarak görev yaptı.

2018 yılında OpenAI’ye katılan Murati, 2022’de CTO olarak atandı ve ChatGPT, DALL-E gibi projelerde önemli rol oynadı. Geçen yıl Altman'ın ani bir şekilde görevden alınmasında Murati'nin de yönetim kuruluna endişelerini ileten kişilerden biri olduğu belirtiliyor.