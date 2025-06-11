OpenAI'dan "beklemeye değecek" erteleme kararı

OpenAI CEO'su Sam Altman, X platformu üzerinden yaptığı duyuru ile, şirketin yıllar sonra piyasaya süreceği ilk açık modelin haziran ayında değil, yaz sonuna doğru geleceğini bildirdi. Altman, ertelemenin nedenini açıklarken, "araştırma ekibimizin beklenmedik ve oldukça şaşırtıcı bir şey yaptığını ve bunun beklemeye çok değeceğine inandığımızı, ancak biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu" ifade etti. Bu açıklama, yapay zeka camiasında büyük bir heyecan ve beklenti yarattı. Modelin, OpenAI'ın O serisi modellerine benzer "muhakeme yeteneklerine" sahip olması bekleniyor.

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REKABET KIZIŞIYOR: OPENAI'IN HAMLESİ KRİTİK

OpenAI'ın açık model duyurusundan bu yana, yapay zeka sektöründeki rekabet daha da kızıştı. Salı günü, genellikle açık modeller yayınlayan bir başka yapay zeka laboratuvarı olan Mistral, ilk yapay zeka muhakeme modelleri ailesi Magistral'ı piyasaya sürdü. Nisan ayında ise Çinli yapay zeka laboratuvarı Qwen, sorunları "muhakeme" ederek çözmek ile geleneksel, hızlı yanıtlar vermek arasında geçiş yapabilen hibrit yapay zeka muhakeme modelleri ailesini tanıttı. OpenAI'ın bu yeni modeliyle DeepSeek'in R1 gibi diğer açık muhakeme modellerinin performansını geride bırakmayı hedeflediği biliniyor.

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GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER YOLDA MI?

OpenAI'ın, yeni açık modeline rekabet gücünü artırmak için çeşitli karmaşık özellikler eklemeyi düşündüğü belirtiliyor. Daha önce TechCrunch tarafından aktarılan haberlere göre, OpenAI liderleri, karmaşık sorgular için açık yapay zeka modelinin şirketin bulut tabanlı yapay zeka modellerine bağlanmasını sağlamayı tartıştı. Bu özelliklerin nihai modele dahil edilip edilmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor.

Bu açık modelin piyasaya sürülmesi, OpenAI'ın araştırmacılar ve geliştiricilerle olan ilişkisi için büyük önem taşıyor. Altman daha önce, modellerini açık kaynak yapma konusunda "tarihin yanlış tarafında" kaldıklarını belirtmişti. Bu imajı düzeltmek için şirket, sektördeki en iyi açık kaynaklı tekliflerle rekabet edebilecek bir açık model çıkarmak için yoğun bir baskı altında.