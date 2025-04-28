OpenAI'dan yeni hamle: ChatGPT ile alışveriş dönemi başlıyor

OpenAI, bunun reklam olmadığını ve komisyon almayacağını belirtti.

OpenAI, ChatGPT Araması (ChatGPT Search) içinde alışveriş özelliklerini kullanıma sunmaya başlıyor. İlk aşamada moda, güzellik, ev eşyaları ve elektronik kategorilerini kapsayacak olan bu özellikler, kullanıcıların sorularına veya aramalarına en uygun ürünü bulmalarına yardımcı olacak şekilde tasarlandı.

CHATGPT İLE ALIŞVERİŞ NASIL ÇALIŞACAK?

ChatGPT, kullanıcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğü ürünler için öneriler sunacak, ürün görsellerini ve ürün yorumlarını gösterecek. Ayrıca, ChatGPT kullanıcıların ürünleri satın alabileceği web sayfalarına doğrudan bağlantılar sağlayacak. OpenAI, bu alışveriş sonuçlarının ücretli reklamlar olmadığını ve herhangi bir satıştan komisyon almadığını vurguladı. Bu özellik için kullanılan veriler, üçüncü taraf web sitelerinden ve veri akışlarından elde edilen yapılandırılmış meta verilerden geliyor.

GÖRÜNÜM

Paylaşılan arayüz ekran görüntüsünde, fiyatlandırma, açıklamalar, fotoğraflar, perakendeciler ve "şimdi satın al" butonları içeren bir ürün tablosu görülebiliyor.

KULLANILABİLİRLİK

ChatGPT'de alışveriş özelliği, şu anda dünya genelindeki ChatGPT Pro, Plus ve Ücretsiz kullanıcılarının yanı sıra oturum açmamış kullanıcılar için de kademeli olarak kullanıma sunuluyor.

OPENAI YETKİLİSİ AÇIKLADI: KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ DENEYİM

Wired dergisine konuşan OpenAI yetkilisi Adam Fry, özelliğin işleyişi hakkında bilgi verdi:

Fry, "Bu, belirli bir algoritmadaki spesifik sinyalleri aramıyor," dedi. Ona göre, bu, anahtar kelime odaklı olmaktan ziyade daha kişiselleştirilmiş ve sohbet tarzında bir alışveriş deneyimi olacak. Fry, "İnsanların bunu nasıl değerlendirdiğini, bunun hakkında nasıl konuştuğunu, artılarının ve eksilerinin neler olduğunu anlamaya çalışıyor," diye ekledi. Eğer kullanıcı belirli bir perakendeciden sadece siyah giysiler almayı tercih ettiğini belirtirse, ChatGPT'nin bu bilgiyi hafızasında saklayarak bir dahaki sefere gömlek tavsiyesi istendiğinde kullanıcının zevklerine uygun öneriler sunacağı ifade edildi.

NEDEN ÖNEMLİ?

OpenAI'ın ChatGPT ile temel arama alanında rekabetini derinleştirmesi ve şimdi de ChatGPT Araması'na alışveriş özellikleri eklemesiyle, giderek daha fazla kullanıcının Google veya diğer arama motorlarından ChatGPT'ye geçip geçmeyeceği merak konusu oluyor.

OpenAI'ın yapılandırılmış veri kullanıyor olması olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bu durum, işletmelerin ürünlerinin bu arama hizmetinde çok az ek çabayla veya hiç çaba harcamadan bulunabilme potansiyelini ortaya koyuyor.