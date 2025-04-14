OpenAI'den yeni yapay zeka modeli: GPT-4.1

Kaynak: Haber Merkezi
OpenAI'den yeni yapay zeka modeli: GPT-4.1

OpenAI, GPT-4.1 adlı yeni yapay zeka modelini duyurdu. Gelişmiş metin, ses ve görsel işleme yeteneklerine sahip model, Mini ve Nano versiyonlarıyla birlikte sunulacak. Şirket, GPT-4.1'in yalnızca API üzerinden erişilebilir olacağını açıkladı.

OpenAI, yapay zeka dünyasında yeni bir model olan GPT-4.1'i duyurdu. GPT-4o'nun üzerine inşa edilen bu model, metin işleme yeteneklerinin yanı sıra gelişmiş ses ve görsel algılama özellikleriyle öne çıkıyor.

ÜÇ FARKLI VERSİYONLA GELİYOR
GPT-4.1, ana versiyonun yanı sıra "Mini" ve "Nano" olmak üzere iki farklı boyutta kullanıcılara sunulacak. OpenAI, Nano modelini "şimdiye kadarki en küçük, en hızlı ve en uygun maliyetli yapay zeka modeli" olarak tanımladı.

SADECE API ÜZERİNDEN ERİŞİM
OpenAI CEO'su Sam Altman, GPT-4.1 modellerinin yalnızca API (Uygulama Programlama Arayüzü) üzerinden kullanıma sunulacağını açıkladı. Bu karar, modelin doğrudan son kullanıcı yerine geliştiriciler tarafından entegre edileceği anlamına geliyor.

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