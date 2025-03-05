OpenAI'ın duygusal zekâya sahip GPT-4.5 modeli gün sayıyor

Şirket, X platformunda yaptığı bir dizi paylaşımda, bu yeni modelin kullanıma sunulmasının 1-3 gün süreceğini ve kullanım limitlerinin değişebileceğini belirtti. Geçtiğimiz hafta, aylık 200 dolar olan ChatGPT Pro planı aboneleri GPT-4.5'e ilk erişenler olmuştu.

GPT-4.5'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE PERFORMANSI

GPT-4.5, OpenAI'ın bugüne kadar geliştirdiği en büyük yapay zekâ modeli olup, önceki sürümlerden daha fazla hesaplama gücü ve veri kullanılarak eğitildi. Şirket, bu modelin "daha derin bir dünya bilgisi" ve "daha yüksek duygusal zekâ"ya sahip olduğunu iddia ediyor. Ayrıca, GPT-4.5'in "halüsinasyon" olarak adlandırılan hatalı bilgi üretme oranının da azaldığı belirtiliyor.

Bununla birlikte, bazı yapay zekâ kıyaslamalarında, GPT-4.5'in, Çinli yapay zekâ şirketi DeepSeek ve Anthropic gibi rakiplerin daha yeni "akıl yürütme" modellerinin gerisinde kaldığı görülüyor.

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MALİYET VE KULLANIM ÜCRETLERİ

OpenAI, GPT-4.5'in çalıştırılmasının oldukça maliyetli olduğunu kabul ediyor. Bu nedenle, şirket, uzun vadede GPT-4.5'i API üzerinden sunmaya devam edip etmeyeceğini değerlendiriyor. Maliyetleri karşılamak için, modele verilen yaklaşık 750.000 kelime için 75 dolar ve model tarafından üretilen her bir milyon token için 150 dolar ücret talep ediliyor. Bu, OpenAI'ın önceki modeli GPT-4o'nun giriş maliyetinin 30 katı ve çıkış maliyetinin 15 katı anlamına geliyor.

GELECEKTEKİ YAPAY ZEKÂ MODELLERİ VE STRATEJİK DEĞİŞİM

GPT-4.5'in piyasaya sürülmesi, OpenAI'ın mevcut yapay zekâ modelleri yaklaşımındaki son büyük adım olarak görülüyor. Endüstri, yüksek maliyetler, sınırlı veri erişimi ve azalan getiriler nedeniyle "daha büyük olan daha iyidir" stratejisinden uzaklaşıyor. Gelecekteki ilerlemelerin, model boyutunu artırmaktan ziyade yapay zekâ akıl yürütmesini geliştirmeye odaklanması bekleniyor.

REKABET ORTAMI VE OPENAI'IN KONUMU

OpenAI, Microsoft'un desteğiyle yapay zekâ alanında liderliğini sürdürürken, Elon Musk'ın xAI ve Google'ın Gemini AI gibi yeni rakiplerle karşı karşıya. Ayrıca, Mark Zuckerberg'in şirketi Meta da kendi sohbet botu uygulamasını piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu rekabet ortamında, OpenAI CEO'su Sam Altman, GPT-4.5'in benzersiz zekâsını ve yapay zekâ akıl yürütmesindeki potansiyel gelecekteki gelişmeleri vurguluyor.

KULLANICI DENEYİMİ VE GERİ BİLDİRİMLER

OpenAI, GPT-4.5'e erişimi olan tüm kullanıcılara geniş bir kullanım limiti sunmayı arzuluyor, ancak talep hakkında daha fazla bilgi edindikçe bu limitlerin değişebileceğini belirtiyor. Kullanıcı geri bildirimleri, modelin gelecekteki iyileştirmeleri için kritik öneme sahip olacak.