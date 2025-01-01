OpenAI’nin "Medya Yöneticisi" 2025’e yetişmeyebilir

OpenAI, 2025 yılına kadar içerik sahiplerinin eserlerinin yapay zeka eğitim verilerinde nasıl kullanılacağına dair seçim yapmalarını sağlayacak bir araç geliştireceğini duyurmuştu. Bu araç, "Medya Yöneticisi" olarak adlandırılıyor ve içerik üreticilerinin eserlerini izinsiz kullanıma karşı koruma amacı güdüyordu. Ancak üzerinden yedi ay geçmesine rağmen, bu aracın henüz kullanıma sunulmamış olması, kullanıcılar arasında hayal kırıklığına yol açtı.

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Medya Yöneticisi, içerik sahiplerinin telif haklarına sahip olduğu metin, görsel, ses ve video dosyalarını belirleyip, bunların yapay zeka eğitim verisinde kullanılmaması için taleplerini belirtmelerine olanak tanıyacaktı. Ancak, şirket içi kaynaklardan edinilen bilgilere göre, bu araç OpenAI için öncelikli bir proje olarak görülmemiş ve geliştirilmesi konusunda önemli bir ilerleme kaydedilmemiş.

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OpenAI, 2023 yılının Eylül ayında içerik sahiplerine, eserlerini sistemden çıkarmak için geçici çözümler sunmuştu. Bu, sanatçılar için her bir eseri tek tek raporlama zorunluluğu getiren bir süreçti. Ancak, Medya Yöneticisi ile bu süreç daha kolay ve kapsamlı hale getirilmesi vaat edilmişti. Ne yazık ki, OpenAI henüz bu konuda herhangi bir somut gelişme açıklamamış durumda.

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Medya Yöneticisi'nin tam olarak ne zaman sunulacağına dair bir bilgi verilmezken, yasal uzmanlar da bu aracın telif hakkı ihlallerini engelleme konusunda yeterli olamayabileceğini savunuyor. Özellikle, içeriklerin üçüncü taraf sitelerde yayımlanması, içerik sahiplerinin bu verilerin AI eğitim verisi olarak kullanılmasını engellemelerini zorlaştırıyor.

Gelecekte, mahkemeler OpenAI'nin telif hakkı davalarında lehine bir karar verebilir, ancak Medya Yöneticisi'nin bu süreçte yasal bir koruma sağlaması zor görünüyor. OpenAI, telif hakkı ihlalleri konusunda hâlâ "adil kullanım" savunmasını sürdürüyor ve bu durum, yasal mücadelenin seyrini değiştirebilir.

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