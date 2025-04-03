OpenAI'nin o3 modeli el yakacak

OpenAI, Aralık 2024'te o3 adını verdiği "akıl yürütme" odaklı yapay zeka modelini tanıttığında, modelin yeteneklerini göstermek için ARC-AGI adlı test kriterini kullandı. Ancak aylar sonra yapılan revizyonlarla o3'ün önceki testlerdeki kadar etkileyici olmadığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz hafta, ARC-AGI'yi yöneten Arc Prize Foundation, o3 modelinin tahmini işlem maliyetlerini güncelledi. İlk tahminlere göre, en yüksek performans gösteren o3 high konfigürasyonu, tek bir ARC-AGI problemini çözmek için yaklaşık 3.000 dolar harcıyordu. Ancak yapılan son değerlendirmeler, bu rakamın 30.000 dolara kadar çıkabileceğini ortaya koydu.

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İLERİ SEVİYE AI MODELLERİNİN ARTAN MALİYETLERİ

Bu güncelleme, yapay zeka modellerinin belirli görevlerde ne kadar maliyetli olabileceğini gözler önüne seriyor. OpenAI, o3 modelinin nihai fiyatlandırmasını henüz açıklamış değil. Ancak Arc Prize Foundation, o3'ün o1-pro modeline benzer bir maliyet yapısına sahip olabileceğini düşünüyor.

o1-pro, OpenAI’nin bugüne kadar sunduğu en pahalı model olarak biliniyor. Arc Prize Foundation’ın kurucu ortaklarından Mike Knoop, "Gerçek o3 maliyetini yansıtacak en yakın modelin o1-pro olduğuna inanıyoruz" dedi. Knoop, test aşamasında kullanılan hesaplama gücünün de bu değerlendirmede etkili olduğunu vurguladı.

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o3 MODELİ BÜYÜK İŞLEM GÜCÜ TÜKETİYOR

o3 modelinin en yüksek seviyede çalıştırılması için ciddi bir işlem gücü gerekiyor. Arc Prize Foundation’ın raporuna göre, o3 high, en düşük konfigürasyon olan o3 low modelinden 172 kat daha fazla işlem gücü tüketti. Bu da modelin, geniş ölçekli kullanım için ne kadar maliyetli olabileceğini gösteriyor.

Ayrıca, OpenAI’nin kurumsal müşterilere yönelik yüksek maliyetli AI planları üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Mart ayında The Information, şirketin özel AI "ajanları" için aylık 20.000 dolara kadar ücret talep edebileceğini bildirdi. Bu tür ajanlar, yazılım geliştiricilere veya diğer profesyonellere yardımcı olacak yapay zeka tabanlı sistemler olabilir.

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YÜKSEK MALİYET, VERİMLİLİK ANLAMINA GELMİYOR

Bazı uzmanlar, OpenAI’nin en pahalı AI modellerinin bile insan çalışanlara kıyasla uygun maliyetli olabileceğini savunuyor. Ancak, Cambridge Üniversitesi’nden yapay zeka araştırmacısı Toby Ord, o3 high modelinin beklenen verimliliği sağlamayabileceğini belirtti. Ord’un analizine göre, o3 high, ARC-AGI testlerinde en iyi sonuçları alabilmek için her görevde 1.024 deneme yapmak zorunda kaldı.

Bu durum, AI modellerinin işlem gücü açısından ne kadar maliyetli olabileceğini ve OpenAI’nin ileri seviye sistemlerinin henüz beklentileri tam anlamıyla karşılamadığını gösteriyor. Modelin nihai sürümünün ne kadar maliyetli olacağı ve kurumsal müşteriler için nasıl bir fiyatlandırma politikası izleneceği ise büyük bir merak konusu.