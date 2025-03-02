OpenAl'dan yapay zekâ yarışını kızıştıran hamle: Chatgpt 4.5 sonunda tanıtıldı

OpenAI açıkladı ki kod adı "Orion" olan GPT-4.5 modeli artık piyasada bulunuyor. OpenAI geliştirdiği şirketin en büyük yapay zeka modeli GPT-4.5 olup önceki modellerden daha fazla hesaplama gücü ve veri kullanarak eğitildi. CEO Sam Altman açıkladığına göre şirket GPU kıtlığı nedeniyle modelin kullanıma kademeli olarak sunulması gerekiyor. ChatGPT Pro aboneleri ayda 200 dolar ödeyerek GPT-4.5'e erken erişimlerini alırken ChatGPT Plus ve ChatGPT Team kullanıcıları bu modele bir hafta içinde erişim hakkına sahip olacaklar.

AMAZON'DAN GELİŞMİŞ DİJİTAL ASİSTAN: ALEXA+



Amazon yeni Alexa+'ı tanıttı ki bu da Alexa'nın geliştirilmiş versiyonudur. Amazon Prime aboneleri Alexa+'ı ayda 19.99 dolara satılan halde ücretsiz olarak kullanabilecek. Bu yeni sürüm artık insanlaştırılmış konuşma özellikleri, duygusal tonlarla etkileşim yetenekleri ve daha sezgisel ev içi cihaz kontrolü sağlıyor. Alexa+ kullanıcıların tercihlerine göre restoran rezervasyonları yapabilir ve tarifler oluşturabilir hizmetine ek olarak Uber çağırma işlevine sahiptir. Alexa+ sunumu başlangıçta ABD'deki Echo Show modellerine sınırlı olacak ancak uluslararası kullanıcılara erişim sağlamak için genişlemeyi planlıyor.

Alexa+ yapay zeka ile akıllı yardımcı dönemini başlatıyor

YAPAY ZEKA DÜNYASINDA REKABET KIZIŞIYOR



Bu yenilikler yapay zeka ve dijital asistan sektöründeki yoğun rekabeti ortaya koyuyor. Yeni nesil dil işleme yeteneklerini tanıtan OpenAI'nin GPT-4.5 ve kullanıcı deneyimini geliştiren Amazon'un Alexa+ gelişmeleri sektördeki diğer şirketleri yenilik yapmaya teşvik ediyor. Bu rekabet sektördeki firmaların sunduğu hizmetleri daha akıllı ve kullanıcıya özel hale getirmeye zorluyor.



OpenAI ve Amazon'un yeni gelişmeleri yapay zeka ve dijital asistan teknolojilerinin olumlu gelişiminde umut dolu bir perspektif sunuyor. Bu yenilikler kullanıcıların günlük yaşamlarını kolaylaştırırken teknolojinin insan hayatına daha fazla entegrasyonunu sağlayacak gibi görünüyor.