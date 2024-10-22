Openda, Liverpool ve Klopp hakkında konuştu

RB Leipzig forveti Lois Openda, takım arkadaşlarının Jurgen Klopp'un Red Bull futbol patronu olarak katılacağı döneme dair henüz bir tartışma yapmadığını söyledi. Openda, 24 yaşındaki oyuncu olarak, Klopp'un uzun vadeli hayranı olduğunu dile getirdi. Klopp, Liverpool, Borussia Dortmund ve Mainz gibi önemli kulüplerde çalışmış bir teknik direktör. Openda, "Diğer oyuncularla bu konu hakkında konuşmadım. Şu an için odaklandığımız şey Liverpool ile oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçı ve Bundesliga" dedi.

Marco Rose'un Kloppla İlişkisi

Leipzig'in teknik direktörü Marco Rose, Klopp ile Mainz'ta birkaç sezon birlikte çalışmış ve iyi bir ilişki sürdürmüştür. Rose, Klopp'u "büyük bir teknik direktör ve harika bir insan" olarak nitelendirdi. Mainz'ta yaşadıkları zor zamanlarda Klopp'un takıma enerji verdiğini vurguladı. "Kloppo, bize her zaman inanmayı ve ileriye gitmeyi öğretti. Onunla yeniden çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Zorlu Liverpool Maçı

Leipzig, Bundesliga'da Bayern Münih'in ardından ikinci sırada yer alırken, Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk iki maçını kaybetti. Openda, "Yarın çok zor bir maç olacak. Klopp döneminde bu takımı izledim ve biliyorum" diyerek Liverpool'un güçlü yanlarını belirtti. Ayrıca, Mo Salah ve Trent Alexander-Arnold'un dikkat edilmesi gereken oyuncular olduğunu ifade etti. Rose, Liverpool'un Arne Slot ile değişmesine rağmen neredeyse hiç değişmediğini belirterek, "Onlar baskıda çok iyi, çok yoğun ve topa karşı dayanıklılar" dedi.