Opera ve modern dans temsilleri aynı gün AKM'de

"Saraydan Kız Kaçırma" operası, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında, 12 Ekim 2022 tarihinde, Atatürk Kültür Merkezi - Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahneleyeceği Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Saraydan Kız Kaçırma" operası, klasik haline sadık kalınarak, farklı bir reji anlayışı ile sahneleniyor.

Rejisör Caner Akın'ın sahneye koyduğu eserde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı Zdravko Lazarov yönetiyor. Eserin dekor ve kostüm tasarımı Olcay Engin Kaymaz'a, ışık tasarımı ise Taner Aydın'a ait. Paolo Villa'nın koro şefliğini üstlendiği eserin koreografisi ise Tan Sağtürk'e ait.

Eserde, klasik konunun en önemli unsurlarından biri olan Türklerin kin tutmak yerine merhamete önem vermesi vurgulanıyor. Eserde ayrıca, yaşanmış 1918 İspanyol Gribi salgını da konu ediliyor. "Tarih tekerrürden ibarettir" sözünün başka bir kanıtı gibi, İspanyol Gribi'nde ve son senelerde dünya gündemine damga vuran salgında yaşanan paralellikler işleniyor. Temsilde; Erdem Erdoğan "Belmonte", Tuncay Kurtoğlu "Osmin", Hale Soner Kekeç "Konstanze", Ayşenur Ayyıldız Haksoy "Blonde", Berk Dalkılıç "Pedrillo", Alper Saldıran "Selim Paşa" rolünde sahnede olacaklar.

Geçtiğimiz sezon dünya prömiyeri gerçekleşen ve seyirciden yoğun ilgi gören "Yeni Hayat" dans gösterisi, 12 Ekim'de AKM Tiyatro Sahnesi'nde sahnelenecek. İstanbul Devlet Opera ve Balesi-Modern Dans Topluluğu MDTist'in sinerjisini, birlik ve beraberliğini betimleyen proje; yeni bir hayatı, iletişimi, umut ve coşkuyu yalın bir sahne tasarımı ile sahneye taşıyor. "Yeni Hayat"ın, çağdaş ve modern dansın, özellikle fiziksel ve beden dili üzerine kurulu dinamizmini yansıtan performansı 5 farklı, kısa ve özgün koreografiden oluşuyor. Gösteride; Canberk Yıldız'ın "Parti", Alper Marangoz'un "Koz", Huri Murphy'nin "Neva", Ferhat Güneş'in "Hep" ve Chiara Giorda'nın "Söz" adlı koreografileri izlenebilecek.

Dans gösterisinin müziği Onur Seçki'ye, sahne tasarımı Mdtist ve Serdar Kalmaz'a, kostüm uyarlama Mdtist'e ve ışık tasarımı Taner Aydın'a ait.