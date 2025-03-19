Operasyon dünya basınında yankılandı! Reuters 'darbe' olarak gördü... “Erdoğan rakibini saf dışı bıraktı”

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanlığını belirleyecek olan ön seçimde aday olan Ekrem İmamoğlu sabah saatlerinde şafak baskını ile gözaltına alındı. İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin ise dünya basında büyük ses getirdi. Londra merkezli Reuters, haberi "Muhalefete darbe" olarak manşetinden verdi. ABD merkezli AP ise kararın "Siyasi amaçlı bir hareket" olduğunu aktardı. ABD merkezli Bloomberg ise "Türkiye, Erdoğan’ın en güçlü rakibini saf dışı bırakabilecek bir adım attı" şeklinde haberi aktardı.

BLOOMBERG: EN GÜÇLÜ RAKİBİNİ SAF DIŞI BIRAKABİLECEK BİR ADIM ATTI

Bloomberg, haberinde, "Türkiye, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasını iptal ederek, Cumhurbaşkanlığı yarışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en güçlü rakibini saf dışı bırakabilecek bir adım attı" ifadeleriyle yer verdi.

REUTERS: MUHALEFETE BİR DARBE VURDU

Londra merkezli Reuters ise haberi, "Türk okulu muhalefete darbe olarak Erdoğan'ın rakibinin diplomasını iptal etti" başlığıyla duyururken haberi, "İstanbul Üniversitesi Salı günü yaptığı açıklamada, Tayyip Erdoğan'ın başlıca siyasi rakibinin diplomasını usulsüzlükler nedeniyle iptal ettiğini belirterek, bir sonraki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak seçilmesine günler kala muhalefete bir darbe vurdu" ifadeleri kullandı.

AP: TÜRKİYE'DEKİ SEÇİMLERE KATILMASINI ENGELLEYEN BİR HAMLEYLE İPTAL EDİLDİ

ABD merkezli uluslararası haber ajansı AP’de hamle olarak tanımladığı, "Erdoğan'ın kilit rakibinin diploması, Türkiye'deki seçimlere katılmasını engelleyen bir hamleyle iptal edildi" başlıkla verdiği haberde, "Bir üniversite, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını, bir sonraki Cumhurbaşkanlığı yarışında aday olmasını engellemek için siyasi amaçlı olarak algılanan bir hareketle iptal etti" denildi.

FRANCE 24: MEYDAN OKUMA ŞANSINI ELİNDEN ALABİLİR

France 24'ün uluslararası haber ajansı ise, "Türkiye'deki üniversite Erdoğan'ın rakibinin üniversite diplomasını iptal etti" başlıklı haberinde, "Bu karar, Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı gibi yükseköğrenim gerektiren bir makam için meydan okuma şansını elinden alabilir" şeklinde haberi verdi.

BBC: ERDOĞAN'IN EN GÜÇLÜ SİYASİ RAKİPLERİNDEN BİRİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

İngiltere kamu yayıncısı BBC ise haberi, “İstanbul Belediye Başkanı ve Erdoğan rakibi tutuklandı” başlığı ile verildi. Haberde, “ Ekrem İmamoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en güçlü siyasi rakiplerinden biri olarak görülüyor” haberi verdi.

DW: “Cumhurbaşkanı'nın ana siyasi rakibi İmamoğlu”

Almanya merkezli Deutsche Welle (DW) televizyon kanalının haberinde "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ana siyasi rakibi Ekrem İmamoğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmek üzereydi. Gözaltına alınması, üniversite diplomasının iptal edilerek adaylık için yeterliliğinin düşürülmesinin ardından geldi” ifadeleri kullanıldı.

CNN: “ERDOĞAN’IN ÖNEMLİ RAKİPLERİNDEN OLAN İSTANBUL BELEDİYE BAŞKANI VE 100 DİĞER KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI"

ABD merkezli televizyon kanalı CNN'in de haberinde ise “Savcıların açıklamasına göre, Türk yetkililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önemli rakiplerinden biri olan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yaklaşık 100 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bu karar, ana muhalefet partisi CHP'nin ön seçim düzenlemesine sadece birkaç gün kala geldi. İmamoğlu’nun bu seçimde cumhurbaşkanı adayı olarak seçilmesi bekleniyordu.” bilgileri kullanıldı.

WASHİNGTON POST: “ERDOĞAN’IN RAKİBİ İMAMOĞLU HAKKINDA GÖZALTI KARARI”

ABD merkezli Washington Post gazetesi, “Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rakibi olan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı kararı verdi” başlıklı haber yayımladı. Haberde, "Savcılar, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yaklaşık 100 diğer kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Devlet destekli medya bildirdi. İmamoğlu, muhalefetin önde gelen isimlerinden biri" ifadelerine yer verdi.

