Operasyon sonrası bomba kayyum iddiası! Ünlü yazar açıkladı...

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası İBB’ye ikinci dalga operasyon geçtiğimiz günlerde gerçekleşmişti. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen gözaltına alınmıştı. Operasyon sonrası ünlü yazar Mehmet Tezkan, kayyum iddiasında bulunarak, “DDK da TMSF’nin yaptığını yapabilir… İSKİ ‘ye kayyum atayabilir” dedi.

51 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' iddialarıyla İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu tutuklanmıştı. İBB’ye başlatılan soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda aralarında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen’in de bulunduğu 51 kişi gözaltına alındı.

“İSKİ’YE KAYYUM ATANABİLİR!”

İBB’ye yönelik ikinci dalga operasyon gündemde yerini korurken, Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, bugünkü yazısında Devlet Denetleme Kurumu’na görevde kalması sakıncalı gördükleri kişileri görevden alabilme yetkisi verildiğini belirterek kayyum iddiasında bulundu. Tezkan, “İSKİ’ye kayyum atanabilir!” başlıklı yazısında şunları söyledi:

“İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa gözaltında… İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen gözaltında… İSKİ Yönetim Kurulu Başkanı zaten tutuklu (Ekrem İmamoğlu) … DDK için bulunmaz fırsat değil mi? İSKİ Genel Müdürü ve yardımcısı, neden gözaltında neyle suçlanıyorlar henüz bir şey bilmiyoruz. Bugün hakim karşısına çıkarılmaları bekleniyor. Ama bildiğimiz bir şey var. İSKİ Kanal İstanbul’un güzergahında TOKİ tarafından yapımına başlanan evleri kaçak yapı ilan etti. Sazlıdere su toplanma hafızasının dibinde yapılması planlanan 24 bin konut için yıkım kararı çıkarıldı… Bu kararın üzerinden 24 saat geçmeden gözaltına alındılar… Bu yüzden diyorum ki DDK da TMSF’nin yaptığını yapabilir… İSKİ ‘ye kayyum atayabilir.”