İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Operasyon 1" kodlu gözaltı furyasını başlatmasının ardından Ekrem İmamoğlu ve Merdan Yanardağ için 'casusluk' suçu kapsamında gözaltı kararı vermesine dair düzenlenen operasyona CHP'den ilk tepki geldi.

BULUT: SEÇİM KAZANMAK 'SUÇ', HABER YAPMAK 'İHANET', DÜŞÜNMEK 'CASUSLUK'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, X hesabından yaptığı paylaşımda operasyona şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Gerçeklik duygusunu kaybetmiş bir ülke manzarasıyla karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na 'casusluk' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Aynı gerekçeyle Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da gözaltına alındı.

Bir yanda halkın oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanı, diğer yanda gazetecilik görevini yapan bir basın mensubu… Bu ülkede eleştirmek, seçim kazanmak 'suç', haber yapmak 'ihanet', düşünmek 'casusluk' sayılır hale geldi. Gerçeklerle yüzleşmek yerine paranoyayla yönetilen bir ülkenin trajedisini yaşıyoruz."

GÜNAYDIN: AKP’NİN KAYBETTİĞİ SEÇİMİN ANCAK CASUSLUK FAALİYETİYLE YAPILACAĞINA İNANMAK HAYAL ÜRÜNÜDÜR

Gökhan Günaydın ise operasyona dair, "Bütün bunlardan casusluk tartışması çıkarmak inanılır gibi değil. Bunları birbirine bağlamaya çalışmak ve buradan AKP’nin kaybettiği seçimin ancak casusluk faaliyetiyle yapılacağına inanmak hayal ürünüdür. Bu gidiş iyi bir gidiş değil. Operasyonun şekli ve zamanlaması hepsi Allah bu memleketi muhafaza etsin diyeceğimiz bir nitelikte" ifadelerini kullandı.

