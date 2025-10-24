İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Operasyon 1" kodlu gözaltı furyasını başlatmasının ardından Ekrem İmamoğlu ve Merdan Yanardağ için 'casusluk' suçu kapsamında gözaltı kararı vermesine dair düzenlenen operasyona tepki yağdı.

"ŞEYTANIN AKLINA GELMEZ"

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamasında İmamoğlu, "Böyle bir iftira, yalan ve komplo şeytanın bile aklına gelmez! Kelimelerle tarif edilemeyecek, utanç verici bir ahlaksızlıkla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

"Böyle bir iftira, yalan ve komplo şeytanın bile aklına gelmez! Kelimelerle tarif edilemeyecek, utanç verici bir ahlaksızlıkla karşı karşıyayız.

Bu nasıl bir ihtiras, nasıl bir koltuk hırsı, nasıl bir korku ve çaresizlik halidir? Yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla ikna edemediğiniz bu aziz milleti casusluk gibi akıl almaz bir iftira ile mi ikna edeceksiniz?

Aziz Milletim;

Bugün yargı üzerinden yürütülen operasyonlar; Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yüce Türk Yargısı ve 86 milyon vatandaşımız için artık çok büyük ve tarihi bir tehdite dönüşmüştür.

Ancak asla umudunuzu kaybetmeyin: Azim, kararlılık ve sabırla, devletimizin ve milletimizin bekası için bu bir avuç muhterisle mücadelemize devam edeceğiz."

BULUT: SEÇİM KAZANMAK 'SUÇ', HABER YAPMAK 'İHANET', DÜŞÜNMEK 'CASUSLUK'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, X hesabından yaptığı paylaşımda operasyona şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Gerçeklik duygusunu kaybetmiş bir ülke manzarasıyla karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na 'casusluk' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Aynı gerekçeyle Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da gözaltına alındı.

Burhanettin Bulut

Bir yanda halkın oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanı, diğer yanda gazetecilik görevini yapan bir basın mensubu… Bu ülkede eleştirmek, seçim kazanmak 'suç', haber yapmak 'ihanet', düşünmek 'casusluk' sayılır hale geldi. Gerçeklerle yüzleşmek yerine paranoyayla yönetilen bir ülkenin trajedisini yaşıyoruz."

GÜNAYDIN: AKP’NİN KAYBETTİĞİ SEÇİMİN ANCAK CASUSLUK FAALİYETİYLE YAPILACAĞINA İNANMAK HAYAL ÜRÜNÜDÜR

Gökhan Günaydın ise operasyona dair, "Bütün bunlardan casusluk tartışması çıkarmak inanılır gibi değil. Bunları birbirine bağlamaya çalışmak ve buradan AKP’nin kaybettiği seçimin ancak casusluk faaliyetiyle yapılacağına inanmak hayal ürünüdür. Bu gidiş iyi bir gidiş değil. Operasyonun şekli ve zamanlaması hepsi Allah bu memleketi muhafaza etsin diyeceğimiz bir nitelikte" ifadelerini kullandı.