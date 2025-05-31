Operasyonlar sonrası İstanbul'da metro istasyonları kapatıldı

Mayıs 2013'te başlayan Gezi Parkı eylemlerinin 12. yıl dönümünde Taksim Meydanı polis barikatlarıyla abluka altına alındı. İstanbul Valiliği de bugün aldığı bir karar doğrultusunda bazı metro istasyonlarını kapattı.

İstanbul Valiliği tarafından bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı işletmeye kapatıldı. Araçlar Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecek.

Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.”

#MetroDuyuru #M2 #F1

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı… — Metro İstanbul (@metroistanbul) May 31, 2025

Öte yandan bugün İBB'ye yapılan operasyonlarla da yasak tarihinin de çakışması akıllara "Kapatma kararı operasyonlara verilebilecek olası tepkiye karşı mı yapıldı? sorusunu getirdi.

NE OLDU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu sabah erken saatlerde savcılık kararıyla yeni bir gözaltı operasyonu gerçekleştirildi. İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunda çok sayıda kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.

4 AYRI SORUŞTURMADA 47 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Başlangıçta 44 kişi hakkında verilen gözaltı kararları, soruşturmaların genişlemesiyle arttı. Alınan ilk bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” ile “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturmaları, Beşiktaş Belediyesi’nin 29 Ekim harcamalarına ilişkin yolsuzluk soruşturması ve Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmaları olmak üzere toplam 4 ayrı dosya kapsamında 47 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Haklarında gözaltı kararı verilen isimler:

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çankaya

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin

CHP’nin eski milletvekili Aykut Erdoğdu

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy

İBB Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas

İBB İsfalt Genel Müdürü Burak Korzay

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcıları Ozan İş ve Alican Abacı

Avcılar Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Daka ve Mehmet Mandacı

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcıları Rıza Can Özdemir ve Ömer Kazancı

Eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “4 farklı soruşturma dosyası kapsamında toplam 47 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararları verilmiştir. Operasyonel işlemler devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

ADANA’DA 2 BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA GÖZALTI KARARI

19 Mart’tan bu yana devam eden soruşturmalar İstanbul sınırlarını aşarak genişledi. Ekipler, sabahın erken saatlerinde Adana’daki Seyhan ve Ceyhan belediyelerine de operasyon düzenledi.