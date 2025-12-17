Son dönemde yasa dışı bahis gerekçesi ile kayyum atanan holdinglere yenisi eklendi. Son olarak online dizi ve film izleme platformu Gain’i bünyesinde barındıran Anahat Holding ve bağlı şirketlere operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şirkete kayyum atanırken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sözcü’de yer alan habere göre Türkiye, iş dünyasına, medyaya ve muhalif siyasetçilere 19 Mart’tan bu yana hızlanan operasyonlara şahit olurken, yıla TMSF damgasını vurdu. TMSF’nin kontrolündeki şirket sayısı 1.100’ü aşarken, personel sayısı ise 504’te kaldı.

TMSF’nin faaliyet raporlarına göre Şubat 2025 itibarıyla kayyum atanan şirket sayısı 679, bu şirketlerde istihdam edilen personel sayısı ise 23 bin 574 seviyesindeydi. Yalnızca 10 aylık dönemde kayyum atanan şirket sayısı yüzde 64 oranında artarak 1.116’ya yükseldi. Kayyum atanan şirketlerde istihdam edilen personel sayısı ise yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 55 bin 992’ye ulaştı. Bu şirketlerin aktif büyüklüğü eylül sonunda 361.2 milyar TL oldu.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK HOLDİNGİ OLDU

‘Türkiye’nin en büyük holdingine dönüştü’ denilen TMSF faaliyetlerini 338’i kadrolu, 166’sı ise geçici görevli olmak üzere 504 personel ile yürütüyor. TMSF, faaliyet raporunda kayyum atanan şirketlerin yönetimine 318’i TMSF personeli olmak üzere toplam 442 kişi atandığını belirtti. Kayyum atanan şirketlerin yüzde 14’ü inşaat ve mimarlık, yüzde 13’ü gıda, tarım ve hayvancılık, yüzde 12’si ise enerji sektöründe.