Operatör değiştirme rekoru: Her 4 aboneden 1'i yılda bir taşıyor

Cep telefonu kullanıcıları, daha uygun fiyatlı tarifeler için her yıl operatör değiştiriyor. Eski ve yeni müşterilere sunulan teklifler arasındaki fark giderek artıyor.

Aynı tarifenin eski müşteriye, yeni müşteriden iki kat fazla fiyata sunulması, abonelerin bağlılığını azaltıyor.

Ekonomim'in haberine göre Taahhüt süresi biten kullanıcılar, yüksek faturalarla karşılaştıkları için, daha uygun fiyatlar sunan operatörlere geçmeyi tercih ediyor.

Bu durum Türkiye'de numara taşıma oranlarını rekor seviyelere ulaştırdı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre, 2024 yılı sonuna kadar Türkiye’de toplamda 190 milyon numara taşıma işlemi gerçekleştirildi.

Fiyat farkı özellikle düşük ve orta segmentteki paketlerde belirginleşiyor. Yeni müşterilere en düşük fatura ortalama 200 TL seviyesindeyken, aynı tarifeyi kullanan eski müşteriler ortalama 400 TL ödüyor.

BTK’nın 2024 yılı son çeyrek verilerine göre, mobil numara taşıma işlemleri bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 26 arttı. Sadece bu üç aylık dönemde yaklaşık 4,4 milyon kişi hattını başka bir operatöre taşıdı. 2024 yılı genelinde ise taşınan numara sayısı 12,6 milyonu geçti.

Uzmanlara göre, bu eğilim rekabeti artırsa da operatörlerin fiyatlandırma stratejilerini yeniden değerlendirmelerini zorunlu kılıyor. Müşteri sadakati sağlanamazsa, fiyat rekabeti sürdürülemez hale geliyor. Tüketici açısından kısa vadede avantajlı gibi görünen bu durum, uzun vadede hem hizmet kalitesini hem de altyapı yatırımlarını olumsuz etkileyebilir.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Türkiye’de operatörler arasındaki rekabetin çok yoğun olduğunu belirterek, yeni müşteri kazanmak için yapılan kampanyaların sert bir ortamda yürütüldüğünü ifade etti. “Biz, eski müşterilerimize de kullanımlarına göre uygun tarifeler sunmaya çalışıyoruz. Ancak, yeni müşteri kazanımı için yapılan kampanyalara da karşılık vermek zorunda kalıyoruz,” dedi.

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden ise mevcut ve yeni müşteri arasındaki fiyat farklılıklarının, tüm dünyada uygulanan bir sistem olduğunu söyledi. “Mobil numara taşıma sürecinde operatörler çeşitli kampanyalar yapıyor. Abonelik sisteminin olduğu tüm pazarlarda bu uygulama geçerli. Bu durum normal karşılanmalı,” ifadelerini kullandı.

BTK’nın 2024 yılı 4. çeyrek pazar verilerine göre, mobil ARPU (Kullanıcı Başına Ortalama Gelir) yıllık bazda önemli ölçüde artsa da hâlâ Avrupa ortalamasının altında kalıyor. Türkiye’de mobil ARPU yıllık bazda yüzde 76 artarak 130 TL’den 230 TL’ye yükseldi. Bu artış, yüksek enflasyon, döviz kurlarındaki değişiklikler ve veri tüketimindeki artışla açıklanıyor. Operatörler bu dönemde veri odaklı ve yüksek fiyatlı paketlere yöneldi. Ancak yine de Türkiye’deki mobil işletmecilerin ARPU değeri 2024 yılı 4. çeyreği itibarıyla ortalama 6,24 Euro seviyesindeyken, Avrupa Birliği ülkelerinde bu rakam 13 ile 17 Euro arasında değişiyor.

FATURALI HAT SAYISI HIZLA ARTIYOR

BTK’nın verilerine göre faturalı hat kullanıcı sayısı, faturasız hatlara kıyasla daha hızlı artıyor. Son bir yılda faturalı hat kullananların sayısı yüzde 15,8’lik artışla 8,6 milyon kişi yükselerek 62,9 milyona ulaştı. Faturalı aboneler, daha yüksek veri kullanımı ve uzun süreli müşteri bağlılığı sundukları için operatörler tarafından daha fazla teşvik ediliyor. Artan mobil internet ihtiyacıyla birlikte, özellikle 10 GB ve üzeri internet paketleri kullanıcılar tarafından daha çok tercih ediliyor.