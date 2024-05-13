Operatör kepçeyi yanlışlıkla vurdu. Tufan Gökpınar’ın evini yıktılar

Kaynak: Haber Merkezi
Operatör kepçeyi yanlışlıkla vurdu. Tufan Gökpınar’ın evini yıktılar
Ünlü oyuncu Tufan Gökpınar’ın evinin duvarı şaşkın kepçe operatörü tarafından yanlışlıkla yıkıldı.

Yakışıklı oyuncu Tufan Gökpınar’a büyük şok… Yalı Çapkın’ı dizisinde oynayan oyuncunun yaşadığı dairenin duvarı yıkıldı.

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Akıllara durgunluk veren olay İstanbul Şişli’de yaşayandı. Bir inşaat firması oyuncu Gökbakar’ın yaşadığı sokakta bulunan bir binayı yıkmaya başladı.

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Yıkım esnasında kepçeyi duvara vuran operatör, bitişik binada yaşayan Tufan Gökpınar’ın yaşadığı dairenin duvarını da yıktı.

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Büyük bir gürültüyle dağılan duvar yere saçılırken, o sırada evde olan oyuncunun arkadaşı Çağla Taşdelen adeta şoke oldu.

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Yaşananları kayda alan kadın şoke olurken işçiler, yıktığı duvarı tekrardan ördü.

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Yapılan şikayetler üzerine zabıta ekiplerinin yıkımı durdurdu.

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2022 yılında düzenlenen modellik yarışmasında 2. olan Tufan Gökpınar, 'Bir Küçük Gün Işığı', 'Rabia: Sonu Buysa' adlı projelerde kendini gösterdi.

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