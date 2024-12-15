Opioid krizinin karanlık yüzü. 30 yıllık sağlık trajedisi

Kronik ağrı yönetiminin yeni yıldızı opioidler, özellikle Purdue Pharma'nın OxyContin'i, piyasaya sürüldü. Bu ilaçların bağımlılık yapma riskinin minimal olduğu iddia edildi - ancak bu, korkunç bir yanılgıydı. 1996'da OxyContin'in piyasaya çıkışı, opioidlerin yaygınlaşmasını tetikledi. Şirketler agresif reklam kampanyaları ve doktorlara yönelik eğitim programları ile opioidlerin kullanımını teşvik etti. Bu da, doktorların opioidleri daha cömertçe reçete etmesine yol açtı.

KRİZİN PATLAMASIYLA GELEN FARKINDALIK

Yeni milenyumun başında, opioidlerin aşırı kullanımı ciddi bir sorun haline geldi. Bağımlılık vakaları ve ölümler artmaya başladı. 2007'de Purdue Pharma ve bazı yöneticileri, yanıltıcı pazarlama suçlamasıyla karşı karşıya kaldı ve ciddi para cezalarına çarptırıldı. 2010'da OxyContin'in formülü manipülasyona karşı değiştirildi, ancak bu bağımlıları daha ucuz ve daha tehlikeli alternatifler aramaya itti. Bu da durumda da özellikle eroin öne çıktı.

EROİN VE SENTETİK OPİOİDLERİN YÜKSELİŞİ

2010-2013 arasında, eroin kullanımında büyük bir artış yaşandı. Reçeteli opioidlere ulaşım zorlaştıkça, bağımlılar daha ucuz ve kolay erişilebilir eroini tercih etmeye başladı. 2013'te, sentetik opioidler, özellikle de fentanyl, piyasaya girdi. Fentanyl, morfinden çok daha güçlü ve ölümcül; küçük miktarlarda bile ölüme yol açabilir. 2014-2016 yıllarında, fentanyl ile ilişkili ölümler hızla arttı ve 2016'da opioid aşırı dozlarından ölenlerin sayısı 42.000'i geçti - bu, bir önceki yıla göre korkunç bir artış.

KRİZE YANIT VE YASAL HAMLELER

2016'da, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), opioid reçetelerini sıkılaştıran yeni kılavuzlar yayınladı. Aynı yıl, opioid krizi "halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edildi. 2017'de, Başkan Trump ulusal acil durum ilan etti, federal kaynaklar krizle mücadele için seferber edildi. 2018-2020 arasında, birçok eyalet, opioidlerin üretim, pazarlama ve dağıtımından sorumlu ilaç şirketlerine karşı davalar açtı. Purdue Pharma, iflasını açıkladı ve üretimi durdurdu. 2023'e gelindiğinde, opioid ölümlerinde ilk kez 2018'den bu yana bir düşüş görüldü, ancak bu azalma, krizin derin izlerini silmekten çok uzaktı.

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SADECE BİREYLERİ DEĞİL TOPLUMU DA RİSKE ATIYOR

Opioid krizi, sağlık sistemlerinin, ilaç endüstrisinin ve toplumun nasıl başarısız olabileceğini ve bir felaketle nasıl yüzleşmesi gerektiğini gözler önüne serdi. Bu kriz, yalnızca bireylerin hayatlarını değil, aileleri, toplulukları ve hatta ülkenin sosyal dokusunu derinden etkiledi. Tıbbi uygulamalarda, kamu politikalarında ve toplumsal bilinçte köklü değişiklikler gerektiren bu trajedi, Amerika'nın önünde uzun bir yol olduğunu hatırlatıyor. Krizin etkileri hala hissedilirken, opioid krizinin mirası, gelecekteki nesillerin bu tür felaketlerden korunması için derslerle dolu bir tarih olarak kalacak.