OPPO Find X9 serisinde radikal değişiklik

Kaynak: Haber Merkezi
OPPO Find X9 serisinde radikal değişiklik

Oppo, merakla beklenen Find X9 serisi akıllı telefonlarında tasarımda köklü bir değişime gidiyor. Eylül ayında Çin'de tanıtılması beklenen yeni modeller, düz OLED ekranlar ve yenilenmiş bir kamera düzeniyle dikkat çekecek. Bu stratejik hamle, kullanıcı beklentilerini karşılamayı hedeflerken, sektördeki rekabeti de kızıştıracak.

Güvenilir kaynak Digital Chat Station'dan alınan bilgilere göre, Find X9, X9 Plus ve X9 Pro modelleri, önceki nesillerdeki hafif kavisli mikro dört kavisli ekranlardan vazgeçiyor. Bunun yerine, 1.5K çözünürlüğe sahip, yuvarlak köşeli ve LIPO teknolojisi sayesinde dört tarafı simetrik ultra ince çerçevelere sahip düz OLED paneller kullanılacak. Bu değişim, daha modern ve endüstriyel bir görünüm sunarken, kavisli ekranları tercih etmeyen kullanıcılar için de işlevselliği artıracak. Ekran boyutları Find X9'da 6.3 inç, X9 Plus'ta 6.59 inç ve X9 Pro'da 6.78 inç olarak farklılık gösterecek.

Serideki en önemli değişikliklerden biri de, Find X7'den beri kullanılan yuvarlak kamera adasının terk edilmesi. Oppo, Google veya Xiaomi'nin yaklaşımlarını andıran, sol üst köşeye yerleştirilmiş matris bir kamera düzenine geçiş yapıyor.

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PERFORMANSTA YENİ DÖNEM: DİMENSİTY 9500

Find X9 serisi, TSMC'nin N3P sürecinde üretilen Dimensity 9500 yonga setiyle güçlendirilecek. Yeni mimariye sahip 8 çekirdekli (1 x Travis, 3 x Alto, 4 x Gelas) bu işlemci, Immortalis-Drage GPU ile geliştirilmiş ışın izleme ve daha iyi enerji verimliliği sunacak. 100 TOPS'luk etkileyici işlem gücü, ciddi yapay zeka yeteneklerine işaret ediyor. Find X9 Pro'da çift periskop kameranın yerine tek 200MP periskop kameranın kullanılacağına dair söylentiler de bulunuyor ancak henüz resmi bir doğrulama gelmedi.

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