OPPO’dan akıllı telefonlara yapay zeka devrimi

OPPO, Breeno isimli yapay zekâ asistanına entegre ettiği “derin yürütme” özelliğiyle dikkat çekiyor. Bu sistem, kullanıcıların yalnızca tek bir cümle yazarak profesyonel raporlar oluşturmasına olanak tanıyor. Şirketin geliştirdiği AndesGPT ve ColorOS 15 teknolojileriyle çalışan bu yenilik, yalnızca Find X8, Find N5 ve OnePlus 13 serisi telefonlarda kullanılabiliyor. Cihazlarda ColorOS 15.0 ve üstü sürümün yanı sıra Breeno’nun 11.8.6 versiyonu ve sistem izinlerinin aktif hale getirilmesi gerekiyor.

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, PDF ya da web formatında detaylı raporlar oluşturabiliyor. Aynı zamanda sistemin hangi kaynaklara başvurduğu ve nasıl bir mantıkla ilerlediği de şeffaf biçimde görülebiliyor. OPPO’nun bu adımı, yapay zekânın sadece bilgi sunan araçlardan çıkıp, çok adımlı işlemleri kendi başına gerçekleştirebilen bir yapıya doğru evrildiğini gösteriyor.

Yicai’ye göre OPPO, bu fonksiyonla mobil cihazlarda derin yürütme özelliğini sunan ilk üretici olmayı başardı. Teknolojinin, özellikle iş dünyasında verimliliği artıracağı öngörülüyor.