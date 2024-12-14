Optum’da güvenlik açığı sızıntılara neden oldu

Amerikan sağlık devi Optum, çalışanlarının sigorta talepleri ve üyelik anlaşmazlıkları hakkında sorular sormasına olanak tanıyan yapay zeka destekli chatbot'unun, güvenlik araştırmacısının fark etmesiyle internet üzerinden herkesin erişebileceği şekilde açık hale geldiğini duyurdu. Chatbot, Optum çalışanlarına şirketin standart operasyon prosedürlerine (SOP) uygun olarak hastaların sağlık sigortası talepleriyle ilgili nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilgi veriyordu.

Chatbot'un içinde kişisel sağlık bilgileri bulunmasa da, yapay zekanın yanlışlıkla erişilebilir hale gelmesi, şirketin bağlı olduğu UnitedHealth Group’un, yapay zeka araçları kullanarak doktorların kararlarını geçersiz kıldığı ve hastaların taleplerini reddettiği iddialarıyla karşı karşıya olduğu bir döneme denk geldi.

Güvenlik araştırmacısı Mossab Hussein, chatbot'un, sadece web tarayıcılarıyla erişilebilen bir IP adresine sahip olduğunu, dolayısıyla herhangi bir şifre girmeden de erişilebileceğini belirtti. Chatbot, Optum’un iç ağında barındırılıyordu ancak internet üzerinden erişime açılmıştı. Bu güvenlik açığının ne kadar süreyle var olduğu bilinmiyor, fakat TechCrunch’ın Optum’a başvurmasının ardından chatbot erişilemez hale getirildi.

Optum yetkilisi Andrew Krejci, yaptığı açıklamada, chatbot’un “bir demo aracı” olarak geliştirildiğini ve üretim amaçlı kullanılmadığını belirtti. Ayrıca, chatbot’un sadece SOP belgelerine dayalı cevaplar verdiği ve bu aracın gerçek anlamda bir karar vermediği vurgulandı. Optum, botta korunmuş sağlık bilgileri kullanılmadığını ve sadece SOP belgelerinin referans alındığını doğruladı.

UnitedHealth Group, Optum’un yanı sıra, ABD’nin en büyük özel sağlık sigortası sağlayıcısı olarak yapay zeka kullanımı nedeniyle eleştiriliyor. Geçtiğimiz yıl, şirketin yüksek hata oranına sahip bir yapay zeka modeli kullanarak yaşlı hastaların tedavi taleplerini reddettiği gerekçesiyle yargılanmıştı.