CHP Genel Başkanı ve Ana Muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün sabah arayarak, "Orhan Bey, yazınızda siyasetçilere, yargıya ve vatandaşa çok önemli bir anımsatma yaptınız teşekkür ediyorum" dedi.

Hemen sordum;

-Sayın Kılıçdaroğlu adım adım Türkiye'yi geziyor, sivil toplum örgütleri ile ve tabii vatandaşlarla konuşuyorsunuz. Vatandaş yolsuzlukların, rüşvetlerin hesaplarının sorulmasını istiyor mu? CHP olarak, hatta vatandaş Kemal olarak ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de Temiz Eller operasyonu şart mı?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki;

"Temiz Eller Operasyonu, dünya tarihine mal olmuş bir operasyondur.

Aslında bağımsız bir yargının, bir ülke için ne kadar önemli olduğunun da kanıtıdır.

Zaman zaman konuşmalarımda diyorum ki;

-"Vatansever bir savcı yok mu, yürekli bir hâkim yok mu!"

İşte İtalya'da, ülkesini gerçekten seven 3 savcının yapılan tüm iktidar baskılarına hatta ölüm tehditlerine rağmen Temiz Eller Operasyonunu gerçekleştirdiğini görüyoruz.

Ne diyordu Mustafa Kemal Atatürk:

-"Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır."

Şunu da açık şekilde ifade etmek isterim, ülkemizin yolsuzlukları ortaya çıkarmak, suçlulara gerekli cezayı vermek için İtalya'nın ya da başka bir ülkenin usulüne ihtiyacı yoktur.

Türk toplumu, karakteri yüksek bir toplumdur.

Dolayısıyla sorun, mevcut siyasi iktidardadır.

Siyasetlerini de ilişki ağlarını da rant üzerine tesis etmiş bir Saray İktidarından ve onun beslemelerinden söz ediyoruz.

Ne yazık ki yargı da bu ilişki ağının içine hapsolmuş vaziyette…

Ama milletimiz emin olsun, gerçekten de çok az bir zaman kaldı.

İlk seçimden sonra herkes gerçekten bağımsız yargıyı görecek.

Hâkim ve savcılar yalnızca hukuka ve vicdanına göre karar verecek.

Bunu tesis etmek de bize nasip olacak inşallah.

Ancak sizin aracılığınızla, Sarayın değil de Cumhuriyet'in hâkim ve savcılarına, yani gerçek vatanseverlere de seslenmek isterim:

-Oradasınız biliyorum, lütfen cesur olun!"

Değerli okurlarım,

Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı hukukçu İdris Şahin, Temiz Eller yazım için arayınca kısa sohbetten sonra sordum;

-30 yıl önce İtalya'da 3 savcının başlattığı ve yazımda yer verdiğim Temiz Eller soruşturmaları Türkiye'de yapılmalı mı? DEVA Partisi'nin bu konudaki görüşü nedir?

Şahin, partisinin resmî görüşünü şöyle açıkladı:

"Temiz bir toplum, şeffaf bir yönetim, her daim hukuk önünde hesap verecek bir kamu yönetimi hiç şüphesiz demokratik hukuk devletinin olmazsa olmazıdır.

Ucu nereye giderse gitsin ve kime dokunursa dokunsun mutlaka yolsuzlukla mücadelede sonuna kadar gidilmeli, sorumlular bağımsız yargının ve kamuoyunun önüne çıkarılmalıdır.

Ülkemizde,

Şeffaflık yasası, siyasi etik yasası ve aşırı rantın vergilendirilmesiyle ilgili yasaların çıkarılmasının partiye il ve ilçe başkanı bulamazsınız gibi garip gerekçelerle engellenmesi maalesef Türkiye'ye çok pahalıya mal olmuş,

Sonuçları ise topluma şu olumsuzluklarla ağır maliyetlere sebep olmuştur.

*Dünyanın hiçbir normal ülkesinde yolsuzluk yapanlar bizdeki gibi korunmuyor.

*Dünyanın hiçbir yerinde ihale yasası bizdeki gibi 190 kez değiştirilmiyor.

*Dünyanın hiçbir yerinde bizdeki gibi yap-işlet-devret, ya da kur korumalı mevduat sistemi gibi uygulamalarla vatandaş yasal yollardan soyulmuyor.

*Dünyanın hiçbir yerinde ülkenin ne kadar değerli kurumu varsa bir fona devredilip sonra da o fon Sayıştay denetiminin dışına çıkarılmıyor.

*Dünyanın hiçbir yerinde bunca yolsuzluk, rüşvet, cinayet, tecavüz, mala çökme ifşaatları karşısında savcılar bizdeki gibi sus pus olmuyor.

Gelinen nokta itibarıyla iktidar;

-Yolsuzluk,

-Arsızlık,

-Ahlaksızlık bataklığına saplanmış,

-Boğazına kadar çamura batmış haldedir…

İroniye bakınız ki, mafyayı temizlemek için yola çıkan iktidar bugün mafya tarafından temizlenmeye çalışılıyor.

Bu durum asla sürdürülemez, behemehal yeni bir süreç başlatılmalıdır.

DEVA Partisi olarak ülkemizin göz göre göre soyulmasına müsaade etmeyeceğiz.

-Topyekûn bir temizlik,

-Topyekûn bir yenilenme,

-Topyekûn bir temiz eller operasyonunu için,

Tam bir seferberlik ilan edecek ve bu konuda üzerimize düşeni sonuna kadar yerine getireceğiz."