Oraj nedir? Oraj soğukları ne demek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’dan bugüne ilişkin ‘oraj’ uyarısında bulunuldu. Oraj uyarısının ardından vatandaş ‘oraj soğukları’nın ne anlama geldiğini araştırıyor. Peki, oraj nedir? Oraj soğukları ne demek?

Oraj nedir? Oraj soğukları ne demek?

Meteoroloji ve AKOM İstanbul için "oraj" uyarısında bulundu. Hava durumu için kullanılan bir terim olan ‘oraj’ arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki, oraj nedir? Oraj soğukları ne demek?

Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul için 'oraj' uyarısı geldi. Bir hava olayı olan oraj beraberinde güçlü rüzgarları ve şiddetli yağmurları getirmektedir. Peki, oraj nasıl oluşur?

ORAJ NEDİR?

Oraj ya da gök gürültülü fırtına, çoğunlukla şimşek ve gök gürültüsü ile yağmur veya dolu eşliğinde görülen bir hava olayıdır.

Meteorolojide İngilizce thunderstorm kavramından oluşturulmuş TS kısaltması ile gösterilir.

Oraja kümülonimbüs bulutları neden olur. Genellikle güçlü rüzgarlar ve şiddetli yağmur eşlik eder. Bazı durumlarda kar veya dolunun da eşlik ettiği görülebilir.

Yağışsız orajlarda ise hiç yağış görülmez. Doluya sebep olan orajlar dolu fırtınası olarak da adlandırılır.

ORAJ NASIL OLUŞUR?

Oraj oluşması için gerekli olan şartlar şunlardır:

- Yoğun kararsızlık

- Yüksek nem oranı

- Tetikleyici (katalizör):

- Hava kütlesini yukarı zorlayan bir cephe

- Hava kütlesini yukarı zorlayan bir dağ

- Yeryüzü ile temastaki havanın iyice ısınması

- Kutupsal (polar) bir hava kütlesinin düşük enlemlere doğru hareket ederken ısınması

- Konversiyon

ORAJ SOĞUKLARI NE ANLAMA GELİYOR?

Gök gürültülü sağanak yağışlara neden olan kumülonimbus bulutları, yer yüzeyinin farklı ısınması, orografik yükselme ve cephesel sistemlerde dinamik olarak yükselmeyle meydana gelir. Elbette bu bulutların oluşması için yer ve yukarı seviyelerde gerekli soğuk hava ile neme gereksinim vardır. Bu bulutlar yerden 20km yüksekliğe kadar ulaşabilir, dolu, kuvvetli rüzgar, gök gürültüsü, şimşek, kuvvetli yağış ve hortumlara neden olur.

Hortumlarda dönen havanın hızı saatte 500 km ye kadar ulaşabilir.

Gök gürültüsüne neden olan bu bulutlar orta enlemde yazın, tropiklerde ise yıl boyunca görülür.

Orta enlem siklonlarında bulunan soğuk cephe üzeri ve onun 100 ila 300 km ilerisi (dry line) bu bulutların oluşum alanlarıdır.

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