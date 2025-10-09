Ekonomik krizin belini büktüğü vatandaşlar ve 'adil hak, hukuk, adalet' çağrısı yapan muhalefet 'erken seçim' çağrıları yaparken, İktidar 'Terörsüz Türkiye', Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeniden aday olma yolunu açması için 'Yeni Anayasa' adımlarına devam ediyor.
ORC anketinde bile! CHP'de oy potansiyeli patlaması
Son anket çalışması gündeme bomba gibi düştü. CHP'de oy potansiyeli patlaması yaşandığı görüldü. Herkes daha önce yayınladığı 'Kayyum' Gürsel Tekin anketiyle tepki çeken ORC'nin son anketini konuşuyor. İşte ayrıntılar...Dilek Taşdemir
CHP FARKI AÇTI, AKP 40 BARAJINA TAKILDI
Anket firmaları çalışmalarını hızlandırdı. ORC araştırmanın 28-30 Eylül tarihleri arasında 26 ilde toplam 3 bin 830 kişiyle gerçekleştirdiği son anket çalışması ortaya çıktı. CHP son ankette CHP'nin farkı açtığı, AKP'nin 40 barajına takıldığı görüldü.
BU PARTİYE OY VERME İHTİMALİNİZ NEDİR?
Katılımcılara yöneltilen “Bu partiye oy verme ihtimaliniz nedir?” sorusuna verilen yanıtlar dikkat çekti. Veriler, partilerin mevcut destek düzeylerini ve potansiyel artış sınırlarını ortaya koydu.
CHP 45,2 İLE BİRİNCİ SIRADA
Anketin sonuçlarına göre CHP yüzde 45,2’lik oy potansiyeliyle ilk sırada yer aldı. CHP’yi AKP yüzde 39,2 ile takip etti.
ORC’nin araştırmasında MHP’nin oy potansiyeli yüzde 21,3, DEM Parti’nin ise yüzde 13 olarak kaydedildi.
İYİ PARTİ VE ZAFER PARTİSİNİN ÖNÜNDE
Araştırmada İYİ Parti yüzde 12,1, Zafer Partisi ise yüzde 11,9 oy potansiyeline ulaştı. Yeniden Refah Partisi (YRP) yüzde 9,8, Saadet Partisi ise yüzde 9,2 seviyesinde ölçüldü.
DİĞER PARTİLERİN OY POTANSİYELİ İSE ŞÖYLE
- Yenilik Partisi (YMP): %10,5
- Anavatan Partisi (A Parti): %8,8
- Büyük Birlik Partisi (BBP): %6,9
- Türkiye İşçi Partisi (TİP): %5,9
Seçmen eğilimleri, önümüzdeki seçim sürecinde dengeleri nasıl değiştireceği merak konusu oldu.
Öte yandan, ORC Araştırma'nın, 25 Eylül'de CHP seçmeninin CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yerine 'kayyum' Gürsel Tekin'i il başkanı olarak görmek istediğini iddia eden bir anket yayınlaması dikkat çekmişti.