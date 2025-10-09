Yeniçağ Gazetesi
09 Ekim 2025 Perşembe
İstanbul 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem ORC anketinde bile! CHP'de oy potansiyeli patlaması

ORC anketinde bile! CHP'de oy potansiyeli patlaması

Son anket çalışması gündeme bomba gibi düştü. CHP'de oy potansiyeli patlaması yaşandığı görüldü. Herkes daha önce yayınladığı 'Kayyum' Gürsel Tekin anketiyle tepki çeken ORC'nin son anketini konuşuyor. İşte ayrıntılar...

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
ORC anketinde bile! CHP'de oy potansiyeli patlaması - Resim: 1

Ekonomik krizin belini büktüğü vatandaşlar ve 'adil hak, hukuk, adalet' çağrısı yapan muhalefet 'erken seçim' çağrıları yaparken, İktidar 'Terörsüz Türkiye', Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeniden aday olma yolunu açması için 'Yeni Anayasa' adımlarına devam ediyor.

1 8
ORC anketinde bile! CHP'de oy potansiyeli patlaması - Resim: 2

CHP FARKI AÇTI, AKP 40 BARAJINA TAKILDI

Anket firmaları çalışmalarını hızlandırdı. ORC araştırmanın 28-30 Eylül tarihleri arasında 26 ilde toplam 3 bin 830 kişiyle gerçekleştirdiği son anket çalışması ortaya çıktı. CHP son ankette CHP'nin farkı açtığı, AKP'nin 40 barajına takıldığı görüldü.

2 8
ORC anketinde bile! CHP'de oy potansiyeli patlaması - Resim: 3

BU PARTİYE OY VERME İHTİMALİNİZ NEDİR?

Katılımcılara yöneltilen “Bu partiye oy verme ihtimaliniz nedir?” sorusuna verilen yanıtlar dikkat çekti. Veriler, partilerin mevcut destek düzeylerini ve potansiyel artış sınırlarını ortaya koydu.

3 8
ORC anketinde bile! CHP'de oy potansiyeli patlaması - Resim: 4

CHP 45,2 İLE BİRİNCİ SIRADA

Anketin sonuçlarına göre CHP yüzde 45,2’lik oy potansiyeliyle ilk sırada yer aldı. CHP’yi AKP yüzde 39,2 ile takip etti.

4 8
ORC anketinde bile! CHP'de oy potansiyeli patlaması - Resim: 5

ORC’nin araştırmasında MHP’nin oy potansiyeli yüzde 21,3, DEM Parti’nin ise yüzde 13 olarak kaydedildi.

5 8
ORC anketinde bile! CHP'de oy potansiyeli patlaması - Resim: 6

İYİ PARTİ VE ZAFER PARTİSİNİN ÖNÜNDE

Araştırmada İYİ Parti yüzde 12,1, Zafer Partisi ise yüzde 11,9 oy potansiyeline ulaştı. Yeniden Refah Partisi (YRP) yüzde 9,8, Saadet Partisi ise yüzde 9,2 seviyesinde ölçüldü.

6 8
ORC anketinde bile! CHP'de oy potansiyeli patlaması - Resim: 7

DİĞER PARTİLERİN OY POTANSİYELİ İSE ŞÖYLE

- Yenilik Partisi (YMP): %10,5

- Anavatan Partisi (A Parti): %8,8

- Büyük Birlik Partisi (BBP): %6,9

- Türkiye İşçi Partisi (TİP): %5,9

Seçmen eğilimleri, önümüzdeki seçim sürecinde dengeleri nasıl değiştireceği merak konusu oldu.

7 8
ORC anketinde bile! CHP'de oy potansiyeli patlaması - Resim: 8

Öte yandan, ORC Araştırma'nın, 25 Eylül'de CHP seçmeninin CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yerine 'kayyum' Gürsel Tekin'i il başkanı olarak görmek istediğini iddia eden bir anket yayınlaması dikkat çekmişti.

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2025 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro