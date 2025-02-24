Ördek avında arkadaşını kazara bacağından vurdu

Kaynak: DHA
Ördek avında arkadaşını kazara bacağından vurdu

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Hacı Osman Tarlacı (69), birlikte ördek avına çıktığı arkadaşı 68 yaşındaki Osman Çıtak’ı tüfekle kazara bacağından vurdu.

Olay, saat 21.00 sıralarında Yahyalı ilçesi Ağcaşar Barajı sulama kanalları üzerinde meydana geldi. Bölgede ördek avına çıkan Hacı Osman Tarlacı ile arkadaşı Osman Çıtak, sulama kanalları üzerinde farklı noktalara yerleşerek beklemeye başladı. İddiaya göre, karla kaplı zeminde ayağı kayan Tarlacı düştü, elindeki tüfek de ateş aldı. Hacı Osman Tarlacı’nın tüfeğinden çıkan saçmalar, başka bir bölgede av için bekleyen arkadaşı Osman Çıtak’a isabet etti. Bacağından yaralanan Çıtak, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Osman Çıtak’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Son Haberler
Kardeşi ile yengesini acımadan öldürdü
Kardeşi ile yengesini acımadan öldürdü
Ünlü bebek markasının çok satan ürün toplatılıyor! Bakanlık riskli buldu
Ünlü bebek markasının çok satan ürün toplatılıyor! Bakanlık riskli buldu
Ördek avında arkadaşını kazara bacağından vurdu
Ördek avında arkadaşını kazara bacağından vurdu
Taksi, karşıya geçmeye çalışan adama böyle çarptı
Taksi, karşıya geçmeye çalışan adama böyle çarptı
Silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaşamını yitirdi
Silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaşamını yitirdi