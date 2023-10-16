Ördek göğsü nasıl pişirilir? MasterChef All Star ördek göğsü tarifi ve malzemeleri neler?

MasterChef All Star’da eleme oyunu gerçekleşti. Şefler eleme potasındaki yarışmacılardan firik ve ördek göğsü vererek yaratıcı tabaklar çıkarmalarını istedi. MasterChef sonrası ördek göğsü tarifi merak edilen yemek tariflerinden oldu. Peki, ördek göğsü nasıl pişirilir? MasterChef All Star ördek göğsü tarifi ve malzemeleri neler?