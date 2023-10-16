MasterChef All Star’ın yayınlanan son bölümünde şefler yarışmacılardan ördek göğsünü kullanacakları yaratıcı tabaklar çıkarmalarını istedi. MasterChef’te ördek göğsü yapılmasından sonra ördek göğsü tarifi araştırılmaya başlandı. Peki, ördek göğsü nasıl pişirilir? MasterChef All Star ördek göğsü tarifi ve malzemeleri neler?
İşte ördek göğsü tarifi…
ÖRDEK GÖĞSÜ TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?
- 2 adet ördeğin göğüs kısmı
- 5 – 6 diş sarımsak
- 2 dal taze Biberiye
- Tuz, karabiber
Servis için
- Yeşillik veya salata
- Haşlanmış patates dilimleri
ÖRDEK GÖĞSÜ NASIL PİŞİRİLİR?
Ördek göğüslerinin yağlı deri kısmını bir bıçakla ince ince çok derin olmadan kesin. Tavayı kızdırdıktan sonra eti ilk önce yağlı kısmı gelecek şekilde tavaya yerleştirin ve orta ısıya alın.
Etler kızarırken üzerine tuz, karabiber, soyulmuş sarımsak ve biberiyeyi ilave edin. 5-6 dakika kadar pişirdiğiniz yağlı kısmı, alta gelecek şekilde çevirin.
Cam bir fırın kabına yerleştirip, üzerine folyo kapayın. 150 derecelik önceden ısıtılmış fırında 10-15 dakika kadar pişirin.