Ordu 2. OSB altyapı ihalesi sözleşme imza töreni yapıldı

Ali YAZAN - ORDU / YENİÇAĞ

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen Ordu 2. OSB ilk etap altyapı ihalesi sözleşme imza törenine, Vali ve Ordu 2. OSB Başkanı Muammer Erol, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Ordu 2. OSB Başkan Vekili Adil Levent Karlıbel, Ordu 2. OSB Müdürü Mustafa Poyraz, altyapı ihalesinin yüklenici firması olan Baylaz İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. yetkilileri katıldı.

Ordu 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) gerçekleştirilecek altyapı yapım işi sözleşme imza töreni Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

43 adet sanayi parselinin yer aldığı Ordu 2. OSB ilk etabının altyapı ihalesinin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Vali Muammer Erol, “Ordu’nun ekonomik ve sosyal yönden gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkı sağlayacak olan Ordu 2. Organize Sanayi Bölgesinin ilk etabı olan Karaağaç mahallesi sınırları içindeki 45 ha alanda 43 adet sanayi parseli oluşturulmuştu. Bu parsellerin büyük bir kısmı da yatırımcılarımıza tahsis edilmişti. Parsel tahsisi yapıla yatırımcılarımız, altyapının bir önce yapılmasını bekliyorlar. Burada altyapı hizmetlerinin tamamlanmasıyla birlikte sanayi yatırımlarına başlandığını göreceğiz. Bu önemli hizmetin ilimize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ordu 2. OSB ilk etabının altyapı ihalesinin tamamlanıp, yapımına başlanacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Ordu 2. OSB Başkan Vekili Adil Levent Karlıbel, “İki yılı aşkın bir süredir üzerinde titizlikle çalıştığımız Ordu 2. Organize Sanayi Bölgesi için altyapı ihalemizi tamamlamış bulunuyoruz. Yatırımın programa alınmasından kaynak bulunmasına, ihale gününün belirlenmesine kadar emeği geçen başta Ordu Milletvekilimiz Prof. Dr. Mahmut Özer olmak üzere Ordu Valimiz Muammer Erol’a, istimlak sürecinde destek veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler’e, Emlak ve İstimlak Daire Müdürlüğü çalışanlarına ve OSB personelimize teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

12 Aralık 2026 tarihine kadar süresi olan altyapı yapım işi için Eylül ayında inşaat çalışmalarına başlanacak.

Öte yandan, Ordu 2. OSB’nin ikinci etabını oluşturan Ulubey ilçesinin Güzelyurt ve Eymür mahalleleri sınırları içinde bulunan 46 ha alanda kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Kamulaştırma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bu bölgede de arsa tahsis işlemleri başlayacak.