ORDU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Yayın Tarihi:
T.C. ORDU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2023/166
KAMULAŞTIRMA İLANI
Enerji Piyasası Düzenlenme Kurumu Başkanlığı tarafından Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili istemiyle;
Ordu İli, Altınordu İlçesi,Karaoluk Mahallesi 119 ada 53parsel sayılı taşınmaz hakkında, mahkememizin yukarıda esası belirtilen dosyaları üzerinden kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davası açılmış olup, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca ilan olunur.31/08/2023
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|BASIN NO: ILN01886645