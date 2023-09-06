ORDU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 06 Eylül 2023 / 00:01

T.C. ORDU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/166

KAMULAŞTIRMA İLANI

Enerji Piyasası Düzenlenme Kurumu Başkanlığı tarafından Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili istemiyle;

Ordu İli, Altınordu İlçesi,Karaoluk Mahallesi 119 ada 53parsel sayılı taşınmaz hakkında, mahkememizin yukarıda esası belirtilen dosyaları üzerinden kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davası açılmış olup, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca ilan olunur.31/08/2023