Ordu Akkuş'ta ev küle döndü

Ali Yazan - Ordu - YENİÇAĞ

Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Seferli Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, 86 yaşındaki Bayram Coşkun’a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı.

EV TAMAMEN KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangına çevredekilerin ihbarı üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.