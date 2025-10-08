YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Vali Muammer Erol, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, Ordu Valiliği, Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türk Hava Yolları (THY) ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOKA) iş birliğiyle düzenlenen, Ordu’nun turizm potansiyeli ve yatırım imkanlarının Almanya’da faaliyet gösteren seyahat acentelerine tanıtıldığı programa katıldı.

Ramada Otel’de gerçekleştirilen programa, Vali Muammer Erol’un yanı sıra, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürü Erdem Kılavuz, Almanya’dan gelen seyahat acentesi yöneticileri ve davetliler katıldı.

Almanya’dan gelen Anex, Dertour Deutschland GmbH, Gebeco, Hauser Exkursionen GmbH international, Hirsch Reisen, Schauinsland-Reisen, Trendtours adlı 7 seyahat acentesi temsilcisinin katıldığı programda yapılan sunumda, Ordu’nun tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri anlatıldı.

İş birliği fırsatlarını görüşmek amacıyla sektörde önde gelen oteller ve seyahat acentelerinin yetkilileri ile Alman’dan gelen temsilciler arasında yüz yüze toplantılar ve görüşmeler gerçekleştirildi.

Almanya'dan gelen 7 seyahat acentesi temsilcisinin katılımıyla 10 Ekim 2025 tarihine kadar sürecek olan tanıtım gezisi (Fam Trip) kapsamında Boztepe, Yason Burnu, Ünye ve Perşembe Yaylası ziyaret edilecek.

Gezinin, Ordu'nun tarihi, kültürel ve doğal yönden uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlanması amaçlanıyor.