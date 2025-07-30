Ordu Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nin projesine son şekli veriliyor

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Altınordu ilçesi Saray mahallesinde yer alan Ordu Valiliği’nin eski hizmet binasına yapılacak olan Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nin, rölöve, restorasyon, teşhir ve tanzim projesiyle ilgili istişare toplantısı yapıldı.

Valilik toplantı salonunda, Vali Muammer Erol’un başkanlığında gerçekleştirilen istişare toplantısına, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürü Ali Sarıalioğlu, Ordu Müze Müdürü, Mustafa Seyfullah Kolağasıoğlu, rölöve, restorasyon, teşhir ve tanzim projesi müellifi Mimar Burcu Güney, Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ile Ordu Müze Müdürlüğü görevlileri katıldı.

Ordu Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nin rölöve, restorasyon, teşhir ve tanzimini içeren projenin yüklenici firma tarafından hazırlandığını ifade eden Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürü Ali Sarıalioğlu, yapılacak istişare sonrasında projeye son şeklinin verilerek, Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun onayına sunulacağını söyledi.

Sarıalioğlu, Ordu Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nin rölöve, restorasyon, teşhir ve tanzimini içeren projenin Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun onayından sonra Kültür ve Turizm Bakanlığının 2026 yılı yatırım programına alınması için çaba sarf ettiklerini sözlerine ekledi.

Ordu Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nin rölöve, restorasyon, teşhir ve tanzim projesini hazırlayan proje müellifi Mimar Burcu Güney de bir sunum yaparak, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde yer alacak arkeolojik ve etnografik eserler, bu eserlerin bina içerisinde yerleşimleri, idari birimler, sirkülasyon alanları, toplantı ve konferans salonları, ziyaretçilerin dinlenebileceği kafe ve hediyelik eşya alabilecekleri mekan ve otopark alanları hakkında Vali Muammer Erol ve toplantıya katılanlara bilgilendirmede bulundu.

Hazırlanan projede bazı değişiklikler ve düzenlemeler yapılmasını talep eden Vali Muammer Erol, heyetle birlikte Arkeoloji ve Etnografya Müzesi yapılacak olan eski Valilik binasına giderek, projede yapılmasını istediği düzenlemeleri Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürü Ali Sarıalioğlu’na ve proje müellifi Mimar Burcu Güney’e yerinde gösterdi.