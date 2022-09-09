Ordu Aybastı SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre, Ordu Aybastı SYDV, sosyal yardım inceleme uzmanı olan geçici 1 işçi alacak.
Son başvuru tarihi 13 Eylül 2022 olarak belirtildi.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak
Erkek adaylar için; askerlik durumu itibarıyla, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkûm olmamak
4 yıllık Yükseköğretim Kurumlarının bölümlerinden mezun olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Diploma mezuniyet belgesi ve transkript belgesi
Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf
Bilgisayarda yazılmış özgeçmiş
Aybastı ilçesi sınırları içinde oturduğuna dair ikametgâh belgesi
İş başvuru dilekçesi
Adli sicil belgesi
B sınıfı sürücü belgesi
Evrak teslim yeri: Aybastı SYD vakfı, son teslim tarihi 12/09/2022 saat 17:00’dır
Evrak teslimi şahsen olup, 3. şahıslar yoluyla, kargo, posta vb. şekilde yapılan başvuru kabul edilmeyecek
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