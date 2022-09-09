Ordu Aybastı SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre, Ordu Aybastı SYDV, sosyal yardım inceleme uzmanı olan geçici 1 işçi alacak.

Son başvuru tarihi 13 Eylül 2022 olarak belirtildi.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak

Erkek adaylar için; askerlik durumu itibarıyla, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkûm olmamak

4 yıllık Yükseköğretim Kurumlarının bölümlerinden mezun olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Diploma mezuniyet belgesi ve transkript belgesi

Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf

Bilgisayarda yazılmış özgeçmiş

Aybastı ilçesi sınırları içinde oturduğuna dair ikametgâh belgesi

İş başvuru dilekçesi

Adli sicil belgesi

B sınıfı sürücü belgesi

Evrak teslim yeri: Aybastı SYD vakfı, son teslim tarihi 12/09/2022 saat 17:00’dır

Evrak teslimi şahsen olup, 3. şahıslar yoluyla, kargo, posta vb. şekilde yapılan başvuru kabul edilmeyecek