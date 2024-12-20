Ordu Aybastı’da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

Ordu - Murat Yılmaz / Yeniçağ

Aybastı ve Akkuş ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen tatbikatta, afet yönetimi ve acil müdahale ekiplerinin hazırlık seviyeleri değerlendirildi.

Senaryo gereği Tokat'ta meydana gelen ve Aybastı ile Akkuş ilçelerinde de hissedilen deprem, bu bölgelerde hasara yol açtı. Aybastı Merkez Camii bahçesinde oluşturulan enkaz alanında, AFAD ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve AFAD gönüllüleri arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler, enkaz altındaki yaralıları tespit ederek kurtardı ve sağlık kuruluşlarına sevk etti.

Tatbikatta ayrıca itfaiye ekipleri, kimyasal yangınlara müdahale etti ve hasar görmüş yapılardan kurtarma çalışmaları yürüttü. Bu kapsamlı tatbikat, olası bir afet durumunda ekiplerin hızlı ve etkili müdahale kapasitesini artırmayı amaçladı. Koordineli ve profesyonel çalışmalar, katılımcılardan ve izleyicilerden tam not aldı.

Tatbikat, Aybastı’da 2024 yılı içinde düzenlenen ikinci kapsamlı afet tatbikatı oldu. Daha önce, Aybastı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde deprem ve yangın tatbikatları gerçekleştirilmiş, öğrenciler ve personel acil durumlara karşı hazırlıklı hale getirilmişti.

Uzmanlar, bu tür tatbikatların, afetlere karşı toplumsal bilinci artırmak ve müdahale kabiliyetini güçlendirmek açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.