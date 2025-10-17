Ali Yazan Ordu/ Yeniçağ

Ordu’nun Aybastı ilçesine yeni kaymakam olarak Makbule Adacı atandı. 1996 Ankara doğumlu Adacı, Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden 2020’de mezun oldu.

2022’de İçişleri Bakanlığı’nın Kaymakamlık Sınavı’nı kazanarak Kocaeli’de kaymakam adayı olarak göreve başlayan Adacı, Kocaeli Valiliği’nde valilik stajını, Kırklareli Vize ve Aydın Didim’de refiklik stajlarını tamamladı.

Son olarak Afyonkarahisar Kızılören’de Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. Adacı’nın, Aybastı’da eğitim, altyapı ve sosyal projelere odaklanarak ilçenin gelişimine katkı sağlaması bekleniyor. Genç kaymakam, önümüzdeki günlerde Ordu’da görevine başlayacak.