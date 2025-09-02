Ordu Barosu Başkanı'ndan 2025-2026 Adli Yılı için dikkat çeken sözler

ORDU / ALİ YAZAN

2025-2026 Adli Yılı düzenlenen törenle başladı. Ordu Barosu Başkanı Av. Birsen Uçar, “Yeni adli yılın, hukukun üstünlüğü, adaletin tesisi ve toplumsal barışın güçlenmesi yolunda önemli bir dönüm noktası olmasını temenni ediyoruz.“ dedi.

Ordu’daki törenler, Altınordu’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başladı. Törende konuşan Ordu Barosu Başkanı Av. Birsen Uçar, şunları ifade etti;

“Yeni adli yılın, hukukun üstünlüğü, adaletin tesisi ve toplumsal barışın güçlenmesi yolunda önemli bir dönüm noktası olmasını temenni ediyoruz.

Hak ve özgürlüklerin teminat altına alınmasında, adaletin etkin ve tarafsız bir şekilde işlemesinde büyük sorumluluk üstlenen tüm yargı mensuplarının, avukatların ve adalet hizmetlerinde görevli çalışanların 2025–2026 Adli Yılı’nı kutluyor; yeni adli yılın milletimize, yargı camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.

Bu vesileyle, adaletin zamanında ve tarafsız şekilde tecellisi için özveriyle görev yapan tüm yargı mensuplarımıza başarılar diliyor, çalışmalarında kolaylıklar temenni ediyoruz.”

Yeni adli yılın başlaması dolayısıyla Taşbaşı Kültür Merkezi bahçesinde de bir kokteyl düzenlendi. Kokteyle, Vali Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Adalet Komisyonu Başkanı Eyüphan Kılıç, Baro Başkanı Av. Birsen Uçar, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, savcılar, hakimler ile avukatlar katıldı.