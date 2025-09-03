Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, tarım kongresinde konuştu

ORDU / ALİ YAZAN



Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Erzurum’da düzenlenen 6. Uluslararası Yerel Yönetimler Tarım Kongresi’nde konuştu.

2019 yerel seçimlerinde sonra Ordu’da Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen tarımsal çalışmaların detaylarını paylaşan Başkan Güler, “Üretimde sistemini kurduğunuz bir şeyi başaramamak için hiçbir neden olamaz” dedi.

Başkan Hilmi Güler, göreve geldiklerinden bu yana nitelikli tarım projeleri uyguladıklarını ve üretim odaklı bir sistem kurduklarını kaydetti.

Başkan Güler, “Bizim amacımız üretimdir. Bunun haricinde olanlar hikâyedir” dedi.

“ÜRETİM ODAKLI SİSTEM KURDUK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu sistemin temelini 30 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde attıklarını söyleyen Başkan Güler, “Üretim odaklı sistemi kurarsanız, taviz vermezseniz, popülizm yapmazsanız bilimsel ve teknik ana unsurları ortaya koyarsanız işi zaten çözmüş oluyorsunuz. Biz Ordu’da böyle bir sistem kurduk” diye konuştu.

Fındık fiyatlarına müdahale etmeye çalışan yabancı bir tekel firmaya karşı gerçekleştirdikleri hukuk mücadelesini başarıyla sürdürdüklerini ve şu anda fiyatı hükümetin ve piyasaların belirlediğini kaydeden Başkan Güler, fındık bahçelerinde verimi arttırmak için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

“FINDIK BAHÇELERİNİ MERA OLARAK KULLANIYORUZ, 50 MİLYON ADET YUMURTA ÜRETİYORUZ”

Ordu denilince akla fındık geldiğini, her tarafta yemyeşil fındık bahçeleri olduğuna dikkat çeken Başkan Güler, 1 ay hasat 11 ay boş kalan bahçeleri hayvancılık alanında doğal mera olarak kullandıklarını vurguladı.

Başkan Güler, Ordu’daki bu 11 aylık boşluğu gezen tavuk projesi ile geliştirdiklerini, daha önce bitme noktasına gelen tavukçuluğu sıfırdan zirveye çıkarttıklarını kaydederek, “Şu an 50 milyon adet Ordu yumurtası zincir mağazalarda satışta bulunuyor. Yine besicilerimiz için 5 karma yem projesini yaptık. Bu projede hedefimiz 100 milyon yumurtaya ulaşmak olacaktır” açıklamasında bulundu.



“AR-GE ÇALIŞMALARI YAPIYORUZ, KATMA DEĞERİ YÜKSEK, YÜKTE HAFİF PAHADA AĞIR İŞLERE GİRİYORUZ”

Ordu’da AR-GE çalışmaları ile yükte hafif pahada ağır işlere girdiklerini söyleyen Başkan Güler, “Büyükşehir Belediyesi olarak AR-GE ağırlıklı katma değeri yüksek çalışmalar yapmaya başladık. Örneğin, fındığı fındık olarak satarsak 2 milyar dolar. Ama çikolata olarak satarsanız 8 milyar dolardan başlıyor elde edilen kazançlar. Bizde bu konuya eğilerek çikolata üretmeye başladık ve çokta iyi gidiyoruz. Fındığın kabuğu için aktif karbon tesisi kurduk. Yakın zamanda çalışmalara başlayacak olan bu tesisimizde fındık kabuğundan aktif karbon üretimi yapacağız. Yani biz katma değeri yüksek, yükte hafif pahada ağır işlere giriyoruz” dedi.

“ÜRETİM, ÜRETİM, ÜRETİM…38 BİN DÖNÜM ARAZİYİ ÜRETİME KAZANDIRDIK”

Ordu’da 38 bin dönüm âtıl araziyi üretime kazandırdıklarını belirten Başkan Güler, “Üretim yapacak herkese kapımız sonuna kadar açıktır” dedi.

Başkan Güler, sözlerine şöyle devam etti:

“Ordu’da bizim düz arazimiz çok yok. Bunun için biz şu an toplam 38 bin metre kara araziyi üreticilerimizin hizmetine açtık. Sadece bununla da kalmadık. Tarım aletlerini ücretsiz üreticilerimize veriyoruz. Onlar üretimlerini yaptıktan sonra yine bizlere teslim ediyorlar. Bu işten de 5 kuruş para almıyoruz. Üreticilerimizin ürettiği ürünleri yine alım garantili olarak bizler talip oluyoruz. Bize satmak isterlerse bize veriyorlar. Ama bize satmak istemezlerse de başka firmalara ürünlerini satabiliyorlar”

“TOHUM BANKASI KURUYORUZ”

Biyoinovasyon merkezini kurduklarını kaydeden Başkan Güler, böylelikle iklim koşullarından bağımsız olarak yılın tamamında üretim yapma imkanı sağlanabileceğini söyledi.

Başkan Güler, “Kendi ürettiğimiz tohumların ata tohumlarını elde ettik. Bunların içerisinde kırmızı mısır, kabak ve fasulye gibi ürünler var. Bunlar aşağı yukarı bölgemizin 100 yıllık ürünleri. Bu merkezde 70’in üzerinde tohum oluşturduk. Ayrıca bu ürünlerden bir tohum bankası oluşturacağız. Bu merkezle birlikte hem zenginliğimizi artıracak hem de işsizliğe çözüm üretecek” diye konuştu.

KONGRE 3 GÜN SÜRECEK

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’nce (AgriCities) organize edilen Tarım Kongresi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde açılış konuşmaları ve "Büyükşehir Belediye Başkanları" oturumuyla kapılarını açtı. Moderatörlüğünü AgriCities Genel Sekreteri Doç. Dr. Mücahit Sami Küçüktığlı’nın yaptığı oturuma Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay katıldı. Oturuma Tarım Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen de katıldı.