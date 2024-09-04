Ordu Büyükşehir Belediyesi İhale İlanı

Yayın Tarihi: 04 Eylül 2024 / 00:01

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALE İLANI



1- İhalenin Konusu :

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından işletmeciliği yapılan, İlimiz, Ünye İlçesi, Cevizdere Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve Ünye Limanının ekli kroki (Genel Vaziyet Krokisi Ek_1) kapsamındaki alanlarla birlikte ve ihale şartnamesi doğrultusunda işletmecilik faaliyetleri için belirlenen;

55.000,00m² yüzölçümlü stabilize dolgulu açık depolama alanı kantar dahil (6.000,00m² si betonlanmış alan), 150m uzunluğunda 5.334,83m² kullanım alanlı 1’nolu rıhtım, 130m uzunluğunda 5430,00 m² kullanım alanlı 2’nolu rıhtımın,

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/08/2024 tarih ve 2024/171 sayılı kararı doğrultusunda, işletmecilik faaliyetlerinin yürütülmesi için kiralama işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif usulü ile 10 yıl süre ile ihaleye çıkartılmıştır.



2- İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı :

2.1. İdarenin Adı : Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı

2.2. İlgili Birim : İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

2.3. İlgili Adres : Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2 Altınordu/ORDU

2.4. İletişim Telefonu, Faks : (0 452) 666 52 23 / 27 - 226 66 18

2.5. İhalenin Yapılacağı yer :Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/1 Altınordu/ORDU)

2.6. İhale Tarihi ve Saati : 18/09/2024 Çarşamba günü Saat : 14:00

2.7. İhale Usulü :2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü.



3.Tahmini Bedel Ve Geçici Teminat:

İhale konusu; 150m uzunluğunda 5.334,83m² kullanım alanlı 1’nolu rıhtım ile 130m uzunluğunda 4.570,61m² kullanım alanlı 2’nolu rıhtımının işletmeciliğinin 10 yıllık tahmini kira bedeli K.D.V. hariç 500.694.438,50 TL’dir. 55.000,00m² yüzölçümlü stabilize dolgulu açık depolama alanı kantar dahil (6.000,00 m² si betonlanmış alan) 1 yıllık tahmini kira bedeli K.D.V. hariç 1.186.881,50 TL’dir. Geçici teminat miktarı ise; 3/1. ve 3/2. maddelerinde belirtilen K.D.V. hariç 501.881.320,00 TL üzerinden hesaplanan kira bedellerinin toplamının %3’ü olan 15.056.439,60 TL'dir.

4.Şartname ve eklerinin nereden, ve hangi şartlarla alınacağı :

Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden 10.000,00 TL bedelle satın alınacaktır.



5.İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler;

Gerçek Kişiler:

Yasal Yerleşim Yeri belgesi Nüfus Kayıt Örneği, Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası ve faks numarası, Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odası belgesi; ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, İhalenin yapıldığı yıl içinde veya ihale tarihinden önce en fazla 6 ay içerisinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi, Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu. İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı, İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı, İlk ihale ilan tarihinden sonra Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (OSKİ) ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış borcu olmadığına dair belge İsteklinin (ortak girişim ise ortak girişimin üyelerinin tamamının) ihalelere katılmaktan yasaklı olmadıklarına dair EKAP üzerinden alınmış belge Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. (EK-1) Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1,2,3,5,6,8,9,10,15 ve 16. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.) İhale dokümanının idareden satın alındığına ilişkin belge, İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, İhaleye katılmak isteyen gerçek kişiler ile vekaleten katılacak olan vekilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.

Tüzel Kişiler:

Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi. İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ile Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu. İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı, İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (OSKİ) şirket ve şirket ortaklarının ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış borcu olmadığına dair belge, Şirket ve şirket ortaklarının ve isteklinin (ortak girişim ise ortak girişimin üyelerinin tamamının) ihalelere katılmaktan yasaklı olmadıklarına dair EKAP üzerinden alınmış belge Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. (EK-1) Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 1,5,6,7,8,10 ve 14 maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.) İhale dokümanının idareden satın alındığına ilişkin belge, İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket adına ihaleye katılan yetkili ile vekaleten katılacak olan vekillerinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)

6. Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği:

İstekliler, istenen belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını ihalenin yapılacağı tarihten 1(bir) gün önce saat 17:00’a kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı - Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayarı esastır.



İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

Ordu Büyükşehir Belediyesi

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü





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