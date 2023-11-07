Ordu Büyükşehir Belediyesi İsrail ile 150 milyon dolarlık anlaşmayı iptal etmedi. Kolayı yasaklamışlardı

AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi, belediyelere ait tesislerde İsrail ürünlerinin satışını yasakladı. Muhalefet ise, ‘samimiyseniz enerji anlaşmasını iptal edin’ diye tepki gösterdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi İsrail ile 150 milyon dolarlık anlaşmayı iptal etmedi. Kolayı yasaklamışlardı

AKP’li belediyeler Filistin’e yönelik saldırılarından dolayı İsrail ürünlerini boykot etme kararı aldı. Bunlardan bir tanesi de Ordu Büyükşehir Belediyesi oldu. Belediye, tesislerde ve sosyal marketlerde İsrail ürünlerinin satışını yasakladı. Muhalefet ise ‘samimiyseniz enerji anlaşmasını iptal edin’ diyerek tepki gösterdi.

Artıgerçek’ten Soner Özdemir’in haberine göre, muhalefet bu durumdan AKP’li belediyenin gerçek tavır takınmadığı düşüncesinde.

Konuyla ilgili konuşan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "İsrail konusunda gerçek bir tavır ortaya koymak istiyorsanız bu anlaşmadan başlamalısınız" dedi.

AKP'li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in getirdiği yasağın ardından Ünye ve Fatsa Belediyesi de İsrail ürünlerini boykot etme kararı aldıklarını duyurdu.

Belediyeye ait tesislerde ve sosyal marketlerde İsrail firmaları tarafından üretilen ürünler kaldırıldı.

KOLA SATILMIYOR ANCAK ENERJİ ANLAŞMASI DEVAM EDİYOR

İsrail ürünlerini boykot eden Ordu Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl İsrailli bir firmayla imzaladığı 150 milyon dolarlık enerji anlaşmasını ise iptal etmedi. Belediyenin iştiraklerinden Ordu Enerji (OREN) ile İsrailli Eco Wave Power (EWP) firması arasında imzalanan anlaşmaya göre, Ordu'ya Türkiye'nin ilk dalga enerjisi santralinin kurulması planlanıyordu. İsrail'in Ankara Büyükelçiliği de anlaşmayı Twitter hesabından duyurmuştu.

ADIGÜZEL: PERDENİN ÖNÜNDE BAŞKA ARDINDA BAŞKA KONUŞUYORLAR

Artı Gerçek'e konuşan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Bunun adı perdenin önünde başka arkasında başka hareket ve tavır sergilemektir. 28 Ekim Cumartesi günü Ordu’da Cumhuriyetin 100. Yıl kutlamalarına katılmayarak İstanbul’a Filistin mitingine koşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in milyon dolarlık anlaşmayı iptal etmeyerek, marketlerde boykot kararı alması sadece mış gibi davranma örneğidir" dedi.

Enerji yatırımına karşı olmadıklarını belirten Adıgüzel "Ancak ortada somut bir proje de yok. Bir çalışma da yapılmadı. İsrail konusunda bir tavır ortaya koymak isterseniz bu anlaşmadan başlamalısınız" çağrısı yaptı.

‘SAMİMİYSENİZ ANLAŞMAYI İPTAL EDİN’

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Sami Torun da "Markette diş macununu boykot edeceğine ihaleyi iptal et" diyerek, belediyeye tepki gösterdi.

Torun, "Ordu Büyükşehir Belediyesi ile İsrailli firma arasında 150 milyon dolarlık bir anlaşma imzalandı. Bütün tepkilere rağmen bu anlaşma devam ediyor. Eğer boykot çağrısında samimiyseniz bu anlaşmayı da iptal edin" dedi.

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