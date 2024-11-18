Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden

Yayın Tarihi: 18 Kasım 2024 / 00:01

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN

İHALE İLANI

1- İhalenin Konusu :

· Ordu Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz Akkuş, Aybastı, Kabadüz (Çambaşı), Fatsa, Gölköy ve Ünye Mezbahalarında kesilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan elde edilen İnsan gıdası olarak tüketilmeyen hayvansal yan ürünlerin satışı işinin,

· Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait 113 ada 8 nolu parselde kayıtlı İlimiz Fatsa İlçesi Bahçeler Mahallesi Aşağıköy Sokak No:2/1J adresinde Fatsa Hayvan Pazarı İdari binası giriş katında bulunan 120 m² kullanım alanlı kapalı alanda yaş mama üretim yerinin kiralama işinin,

· Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait 113 ada 8 nolu parselde kayıtlı İlimiz Fatsa İlçesi Bahçeler Mahallesi Aşağıköy Sokak No:2/1R adresinde bulunan tek katlı 500 m² kullanım alanlı kanatlı hayvan kesimhane tesisinin kiralama işinin İşletmeciliği, tek bir ihale kapsamında olmak üzere İdari ve Teknik ihale şartnameleri doğrultusunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile 5 yıl süre ile ihaleye çıkartılmıştır.

2- İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı :

2.1. İdarenin Adı : Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı

2.2. İlgili Birim : İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

2.3. İlgili Adres : Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2 Altınordu/ORDU

2.4. İletişim Telefonu, Faks : (0 452) 666 52 23 / 27 - 226 66 18

2.5. İhalenin Yapılacağı yer :Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/1 Altınordu/ORDU)

2.6. İhale Tarihi ve Saati : 27/11/2024 Çarşamba günü Saat : 14:00

2.7. İhale Usulü :2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü.

3.Tahmini Bedel Ve Geçici Teminat :

· İlimiz Akkuş, Aybastı, Kabadüz (Çambaşı),Fatsa, Gölköy ve Ünye Mezbahalarında kesilen büyükbaş hayvanlardan elde edilen İnsan gıdası olarak tüketilmeyen hayvansal yan ürünlerin satışı işine ait beher satış fiyatı KDV hariç 280,00 TL olup; yıllık muhammen ihale bedeli yaklaşık 5.000 adet üzerinden K.D.V. Hariç 1.400.000,00 TL’dir. 5 yıllık tahmini ihale bedeli ise yaklaşık olarak KDV hariç 7.000.000,00 TL’dir.

İlimiz Akkuş, Aybastı, Kabadüz (Çambaşı), Fatsa, Gölköy ve Ünye Mezbahalarında küçükbaş hayvanlardan elde edilen İnsan gıdası olarak tüketilmeyen hayvansal yan ürünlerin satışı işine ait beher satış fiyatı KDV hariç 105,00 TL olup; yıllık muhammen ihale bedeli yaklaşık 4.000 adet üzerinden K.D.V. Hariç 420.000,00 TL’dir. 5 yıllık tahmini ihale bedeli ise yaklaşık olarak KDV hariç 2.100.000,00 TL’dir.

· Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait 113 ada 8 nolu parselde kayıtlı İlimiz Fatsa İlçesi Bahçeler Mahallesi Aşağıköy Sokak No:2/1R adresinde bulunan tek katlı 500 m² kullanım alanlı kanatlı hayvan kesimhane tesisinin işletmeciliği işine ait beher başı kanatlı hayvan kesim fiyatı KDV hariç 5,00 TL olup; yıllık muhammen ihale bedeli yaklaşık 80.000 adet üzerinden K.D.V. Hariç 400.000,00 TL’dir. 5 yıllık tahmini ihale bedeli ise yaklaşık olarak KDV hariç 2.000.000,00 TL’dir.

· Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait 113 ada 8 nolu parselde kayıtlı İlimiz Fatsa İlçesi Bahçeler Mahallesi Aşağıköy Sokak No:2/1J adresinde Fatsa Hayvan Pazarı İdari binası giriş katında bulunan 120 m² kullanım alanlı kapalı alanda yaş mama üretim yerinin kiralama işinin yıllık muhammen ihale bedeli KDV hariç 240.000,00 TL olup; 5 yıllık tahmini ihale bedeli ise yaklaşık 1.200.000,00 TL’dir.

· Geçici teminat miktarı ise; işletmecilik işinin tek bir ihale kapsamında olmasından dolayı ihale bedellerinin toplamından K.D.V. hariç 12.300.000,00 TL’nin %3’ü olan 369.000,00 TL'dir.

· İhalede teklifler;

Büyükbaş hayvansal yan ürünlerinin beher satış fiyatı KDV hariç 280,00 TL, Küçükbaş hayvansal yan ürünlerinin beher satış fiyatı KDV hariç 105,00 TL, üzerinden artırımı şeklinde yapılacaktır.

Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait 113 ada 8 nolu parselde kayıtlı İlimiz Fatsa İlçesi Bahçeler Mahallesi Aşağıköy Sokak No:2/1R adresinde bulunan tek katlı 500 m² kullanım alanlı kanatlı hayvan kesimhane tesisinin işletmeciliği işine ait, beher başı kanatlı hayvan kesim ücreti fiyatı KDV hariç 5,00 TL üzerinden artırımı şeklinde yapılacaktır.

Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait 113 ada 8 nolu parselde kayıtlı İlimiz Fatsa İlçesi Bahçeler Mahallesi Aşağıköy Sokak No:2/1J adresinde Fatsa Hayvan Pazarı İdari binası giriş katında bulunan 120 m² kullanım alanlı kapalı alanda yaş mama üretim yerinin kiralama işinin yıllık muhammen ihale bedeli KDV hariç 240.000,00 TL üzerinden artırımı şeklinde yapılacaktır.

· İhale tek bir ihale kapsamında olduğundan, iştirakçiler ihale konusu işletmecilikler için birlikte tek bir teklif verecek olup; ihale, 3 (üç) işletmeciliğe ait toplamda KDV hariç en yüksek bedeli teklif eden iştirakçinin üzerinde kalacaktır.

4.Şartname ve eklerinin nereden, ve hangi şartlarla alınacağı :

Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden 1.000,00 TL bedelle satın alınacaktır.

5.İhaleye Katılabilme Şartları Ve İstenilen Belgeler;

A) Gerçek Kişiler :

1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi,

2. Nüfus Kayıt Örneği,

3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

4. İhalenin yapıldığı yıl içinde veya ihale tarihinden önce en fazla 6 ay içerisinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi,

5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,

6. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ihale konusu işe uygun olduğunu gösterir Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri,

7. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, (1-2-3-4-7-8-10-13. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. )

8. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği,

9. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

10. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (OSKİ) ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

11. Tarım ve Orman Bakanlığından alınmış “Hayvansal Yan Ürün İşletme Onay belgesinin” aslı veya noter onaylı sureti.

12. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. (EK-1)

13. İhaleye katılmak isteyen gerçek kişiler ile vekaleten katılacak olan vekilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)

B) Tüzel Kişiler :

1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ile Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi,

3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ihale konusu işe uygun olduğunu gösterir Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,

5. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, (1-2-5-6-8-9-12. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)

6. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği,

7. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

8. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (OSKİ) şirket ve şirket ortaklarının ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

9. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği,

10. Tarım ve Orman Bakanlığından alınmış “Hayvansal Yan Ürün İşletme Onay belgesinin” aslı veya noter onaylı sureti.

11. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. (EK-1)

12. İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket adına ihaleye katılan yetkili ile vekaleten katılacak olan vekillerinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı,(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)

6.Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği :

İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/3 adresinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı – Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne ihale tarihinden 1 (bir) gün önce 26/11/2024 tarihinde saat 17:00’a kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

Ordu Büyükşehir Belediyesi

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü

