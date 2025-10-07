Ordu Çambaşı'nın suyu artık dünya standartlarında!

YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Ordu Büyükşehir Belediyesi OSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yatırım programına alınan Çambaşı Yaylası ve Çevresi İçme Suyu Arıtma Tesisi inşaatı hızla devam ediyor. 30 milyon TL bütçeli, saniyede 40 litre su arıtma kapasiteli modern tesis, merkezi Scada sistemi ile uzaktan kontrol edilecek ve yayla halkına hijyenik su hizmeti sunacak.

31 MART'A KADAR TAMAMLANACAK

OSKİ Genel Müdürlüğünün Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası ve Çevresi için başlattığı bu kritik proje, bölgenin içme suyu ihtiyacını kökten çözecek. Tesis, tamamlandığında saniyede 40 Litre su arıtma kapasitesine sahip olacak ve günümüz teknolojisine uygun, dünya standartlarında inşa ediliyor.

UZAKTAN KONTROL VE MÜDAHALE İLE SIFIR RİSK

Tesisin en önemli özelliklerinden biri, son teknolojik alt ve üstyapının kullanılması. Merkezi SCADA sistemi sayesinde tesis, uzaktan kontrol edilebilecek ve anlık müdahale imkânı sunacak. Bu sistem ile bulanık verileri anlık ölçülecek, ayrıca otomatik kimyasal dozajlama ile arıtım süreci mükemmel bir hassasiyetle yönetilebilecek.

GENEL MÜDÜR US: "ÇAMBAŞI STANDARTLARINA UYGUN ARITMA TESİSİ"

OSKİ Genel Müdürü Murat Us, projenin hızla yükseldiğinin altını çizerek şunları kaydetti: “Çambaşı Yaylasında bulunan hemşerilerimizin daha sağlıklı, hijyenik ve günümüz standartlara uygun içme suyu hizmeti alabilmeleri için son teknoloji ile donatılan yeni bir içme suyu arıtma tesisi inşa ediyoruz. Bu tesis ile Çambaşı Yaylası ve çevresi sağlıklı, temiz içme suyuna kavuşmuş olacak. Yatırımın yapılmasında emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ve ekibine çok teşekkür ediyorum.”