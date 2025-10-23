YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Ordu Çevre Derneği, Melet Irmağı kenarında bulunan belediyeye ait eski çöp depolama alanının yapılaşmasına karşı çıkarak düzenlediği basın toplantısı ile tepki gösterdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen ve birçok siyasi parti ile sivil toplum örgütü temsilcilerinin destek verdiği basın açıklamasında ortak karar olarak, “ Melet Irmağı kıyısındaki çöp alanı kuşların göç yolu üzerinde olmasından dolayı bu alan koruma altına alınmalıdır. Bu alanın kuş gözlemine ve doğa fotoğrafçılığına hizmet verebilmesi için çalışmalar yapılarak burada doğa turizmi geliştirilmelidir.” Denildi.

CHP, Anahtar Parti, Sol Parti, Emek Partisi, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Vatan Partisi, Tüm Köy Sen, DİSK Devrimci Emekliler Sendikası, Zafer Partisi, Alevi Kültür Derneği, TEMA ve Ordu Çevre Derneği'nin ortak basın açıklamasını ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül yaptı.

Gazi’nin yaptığı ortak basın açıklamasında şu görüşlere yer verildi;

“Hepinizin bildiği gibi Ordu şehri “Büyükşehir” ünvanını 2014 yılında aldı. Ünye’den başlayıp Gülyalı’ya kadar uzanan sahil şeridindeki dolgu projeleri de bu yıldan itibaren başladı. İlk dolgu projesi ise Ordu kent merkezindeki kıyılarda başladı. Daha sonra Ünye, Fatsa, Perşembe ve Gülyalı kıyılarında devam etti.

Bu projelere karşı, Ordu Çevre Derneği olarak sahillerimizin doldurulmaması için mücadele ettik. Hâlâ da mücadele ediyoruz.

Açmış olduğumuz davaları Ordu Büyükşehir Belediyesi kaybetmesine rağmen dolgulara devam etmekte, mahkeme kararlarını yok saymakta.

En son açtığımız dava Ordu rıhtımından başlayıp Melet Irmağının denize döküldüğü yere kadar devam ediyor. Esasında buraya 2016 yılında aynı nedenledava açmıştık, davayı kazandık ancak OBB karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Yargıtay da bizim lehimize karar verdi ve dolgu projesini iptal etti. OBB projede küçük değişiklikler yaparak ÇED kararını yeniden aldı. Bu ÇED kararının iptali için de dava açtık. Mahkemenin karar verebilmesi için geçtiğimiz 13 Ekim’de yapılan bilirkişi keşfine Ordu’daki siyasi parti, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.

Doldurulmak istenen kıyı şeridi içerisinde MeletIrmağı kıyısındaki çöp alanı da yer almakta. Bu alan ağaçlandırma yapılmış atıl durumda iken kuşların göç alanı haline gelmiş. Eski çöp alanı artık kuşlar için yaşam alanına dönüşmüş durumda. Hepimizin bildiği gibi kuşlar daha önceki yıllarda Melet Irmağı içinde barınır, beslenir, konaklarlardı. Fakat daha sonraki yıllarda Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından bu alanlarda dolgular yapıldı, ışıklandırma yapıldı. Ayrıca balıkçı barınağı ve park yapılarak bir yoğunluk oluşturuldu. Kuşların göç sırasında konaklayacağı yer olarak sadece çöp alanı kaldı.

Bir buçuk ay önce doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeştarafından alandaki kuşlar fotoğraflanarak belgelendi. Karadeniz Bölgesinde şehir merkezindeki tek göç yolunun burası olduğu anlaşıldı.

OBB, ‘Ordu turizm şehri olmalıdır’ diye iddiada bulunuyor, o zaman bu alan koruma altına alınmalıdır. Bizler bu alan üzerinde herhangi bir yapılaşma istemiyoruz.

Durugöl’ü kaybettik. Bu doğal alan park haline getirildi. Kuşlar konakladığı bu alanda ışıklandırma ve insan yoğunluğu nedeniyle barınamadı.

Eski çöp alanına dönersek, burası aynı zamanda metan gazının yoğun olduğu bir alandır. Bu alan üzerine 8.000 kişiyi barındıracak bir külliyenin yapılması cinayete davetiye çıkarmaktır. Çöpün üzerine yapılacak binanın baskı oluşturması sonucunda patlama olasılığı yüksektir. Örneğin 1990’lı yıllarda İstanbul Ümraniye’de çöp alanının patlaması sonucunda onlarca insanımız vefat etti. Bizler de aynı felaketle karşı karşıya kalmak istemiyoruz.

13 Ekim’de yapılan keşif sırasında gördük ki çöp alanında külliyenin yapımı için şantiye kurulmuş. Ordu Çevre Derneği olarak külliye için yapılmış imar planının iptali için dava açtık. Davayı kazandık, imar planı iptal edildi. OBB her zaman olduğu gibi mahkeme kararına rağmen inşaat için ihale yaptı. Bu hukuksuz ihaleye de dava açtık. Ordu İdare Mahkemesi ihaleye taraf olmadığımıza hükmetti. Bu karara itiraz ettik ve davayı istinaf mahkemesine taşıdık.

Melet Irmağı kıyısındaki çöp alanı kuşların göç yolu üzerinde olmasından dolayı bu alan koruma altına alınmalıdır. Bu alanın kuş gözlemine ve doğa fotoğrafçılığına hizmet verebilmesi için çalışmalar yapılarak burada doğa turizmi geliştirilmelidir.

OBB bir an önce sivil toplum örgütlerinin ve siyasi partilerin tepkilerini dikkate alarak bu alanı koruma altına almalıdır.

Kıyılarımızın daha fazla doldurularak doğal hayatın yok olmasına müsaade etmeyeceğiz.”