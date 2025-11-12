YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Karal, temeli 2007 yılında atılan ancak aradan geçen 17 yıla rağmen tamamlanamayan Ordu Çevre Yolu Projesini Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

Karal, projenin neden bitirilemediğine, bugüne kadar harcanan kamu kaynaklarına ve yeni bitiş takvimine ilişkin detayların kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirterek, “Her seçim dönemi ‘bitecek’ denilen proje neden hâlâ tamamlanmadı?” diye sordu.

DEVA Partili Karal, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na bir soru önergesi sundu.

Karal, Ordu’da şehir içi trafik yükünü hafifletmek ve transit geçişleri şehir dışına yönlendirmek amacıyla 2007’de yatırım programına alınan Ordu Çevre Yolu’nun birinci etabının 2019’da hizmete açıldığını, ancak ikinci etabın hâlâ tamamlanamadığını hatırlattı.

“Bu proje, sadece bir ulaşım yatırımı değil; Karadeniz hattının ticaret, turizm ve istihdam damarını besleyecek hayati bir projedir. Ancak 18 yıldır sürüyor ve hâlâ bitirilemedi. Her seçim dönemi aynı sözler yineleniyor ama somut ilerleme yok,” ifadelerini kullandı.

Karal, Ordu Çevre Yolu’nun yalnızca şehir içi ulaşımı değil, aynı zamanda Karadeniz Sahil Yolu ile bütünleşen bölgesel ulaşım ağını doğrudan etkileyen stratejik bir yatırım olduğuna dikkat çekti.

“Bu kadar uzun süren bir yatırım, hem proje yönetiminin planlama kabiliyetini hem de kamu kaynaklarının etkin kullanımını tartışmalı hâle getiriyor. Ordu halkı artık yeni vaat değil, takvime bağlanmış net bir tarih bekliyor,” dedi.

Karal, Ulaştırma Bakanı Uraloğlu’ndan şu sorulara yanıt verilmesini istedi:

Ordu Çevre Yolu’nun ikinci etabında gerçekleşme oranı nedir?

Projenin tamamlanmasını geciktiren başlıca sebepler nelerdir?

2007’den bu yana proje için toplam ne kadar kamu kaynağı harcanmıştır?

İkinci etabın tamamlanması için öngörülen ek maliyet ve 2025 sonrası bütçe planlaması nedir?

Proje kapsamında bugüne kadar kaç kez süre uzatımı veya ek sözleşme yapılmıştır?

Güncel bitiş tarihi nedir, bu tarih kaç kez ertelenmiştir?

İkinci etap tamamlandığında şehir merkezinden geçen araç trafiğinde ne kadar azalma beklenmektedir?

Karadeniz’in Ulaşım Ağı İçin Stratejik Öneme Sahip

Karal, Ordu Çevre Yolu’nun yalnızca yerel bir proje olmadığını, Karadeniz Bölgesi’nin ulaşım, lojistik ve ticaret altyapısı açısından da kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

“Bu proje, Karadeniz’in batısından doğusuna uzanan ekonomik hattı güçlendirecek bir yatırımdır. Ancak 17 yıldır süren bu gecikme, bölgenin gelişimini de sekteye uğratıyor,” değerlendirmesinde bulundu.