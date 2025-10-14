YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İl Kutlama Komitesi, Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yıl dönümü kutlama programının hazırlanması, yapılacak etkinlik ve aktiviteleri belirlemek üzere Vali Muammer Erol’un başkanlığında toplandı.



Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İl Kutlama Komitesi Toplantısına, Vali Muammer Erol’un yanı sıra Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, ODÜ Rektörü Prof. DR. Orhan Baş, Vali Yardımcısı Burak Keser, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Petek, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Ordu Askerlik Şubesi Başkanı Per. Astsb. Kd. Bşçvş. Gökhan Ayhan, , İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, , İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ümit Önal, İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Muhammet Yasin Ergül, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Korgancı, YEDAŞ Ordu İl Koordinatörü Mustafa Öztürk, OBB Daire Başkanı Zabit Yön, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Vedat Öz, Protokol Şube Müdürü Gülsemin Ünal, İdari Hizmetler Şube Müdürü Ertan Karadaş, YİKOB Yatırım İzleme Müdürü Yakup Karataş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şube Başkanı Selami Türkmen ve ilgili kurum yöneticileri katıldı.



Ordu’da, Cumhuriyetin 102. yılına yakışır program ve etkinliklerin yapılmasını sağlamak amacıyla bir araya gelindiğini belirten Vali Muammer Erol, tüm kurumların ve vatandaşlarımızın katkı ve katılımlarıyla Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yıl dönümünün ilimizde coşkulu bir şekilde kutlanmasını arzu ettiklerini ifade etti.



İl Kutlama Komitesi tarafından hazırlanacak kutlama programına ve yapılacak etkinliklere, tüm kurum ve kuruluşların yanı sıra iş dünyasının, esnafların ve tüm vatandaşların gereken desteği vermelerini ve katkıyı sunmalarını isteyen Vali Erol, “Atalarımız, dedelerimiz bu Cumhuriyeti kurmak için ağır bedeller ödediler. Bizler de atalarımızın bizlere miras bıraktığı Cumhuriyete onlara yakışır şekilde sahip çıkmak durumundayız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ‘Türkiye Yüzyılı’ olması için çaba sarf ediyoruz. Onun için de Cumhuriyetin 102. yılını ilimizde en güzel şekilde kutlamayı amaçlıyoruz. Bunun için bir aradayız. Herkes fikrini, düşüncesini ve görüşünü söylesin. Sizlerle istişare ederek, en güzel programı hazırlayalım istiyoruz. Tüm kurumlarımız ellerinden gelen katkıyı sağlamalılar. İl Kutlama Komitesi tarafından hazırlanacak programlara, yapılacak etkinliklere tüm vatandaşlarımızın katılmalarını arzu ediyoruz. En yüksek bir katılımla Cumhuriyetimizin 102. yılını kutlayalım.” dedi.

Tüm evlerde ve işyerlerinin Türk bayrağı ile donatılmasını isteyen Vali Erol, “Tüm evlere ve işyerlerine Türk bayrağı asmalarını teşvik etmeliyiz. Soluk, yırtık bayraklar varsa onları da yenileri ile değiştirelim. Vatandaşlarımız, esnaflarımız milli bayramlarımızı sahiplenmeliler. Bu bayramlar, hepimizin bayramı. Bayramı daha güzel ve anlamlı hale getirmek için yapılması gerekenler konusunda herkesin görüş, düşünce ve önerisini bekliyoruz. Aklıma gelen güzellikleri yapmaya engel bir durum yoktur.” şeklinde konuştu.



Toplantıda, Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yıl dönümü için hazırlanacak kutlama programı ve yapılacak etkinlikler konusunda kurum yöneticileri görüş, öneri ve tekliflerini dile getirdiler.