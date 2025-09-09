Ordu da 419 kişiye kaçak su operasyonu!

YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Ordu’da su kaynaklarını korumak için düğmeye basan Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ), 2 ayda 3.238 meskeni denetledi. 16 ilçede yapılan kontrollerde, sayaçları devre dışı bırakacak şekilde düzenek kuran 419 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

KAÇAK SU KULLANIMI ALARM VERİYOR

OSKİ ekipleri tarafından 19 ilçede başlatılan yoğun denetim çalışmaları, su kaynaklarının korunması ve adil kullanım amacıyla yürütüldü. Son 2 ay içinde 3.238 meskende yapılan denetimlerde 16 ilçeye bağlı 37 mahallede kaçak su kullanımı tespit edildi. Denetimlerin ardından 419 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Denetim ekiplerinin karşılaştığı bazı kaçak su bağlantıları ise şaşkınlık yarattı.

Yapılan incelemelerde:

· Suyun sayaca gelmeden başka yönlere aktarılması,

· Sayaç bypass edilerek gizli kullanım,

· Çoklu kullanım için ek borularla yapılmış tesisatlar,

· Sayaçsız doğrudan kullanım mekanizmaları gibi yöntemler tespit edildi.

OSKİ’DEN VATANDAŞA UYARI: "KAYNAKLARI TÜKETMEYELİM"

OSKİ yetkilileri, kaçak su kullanımının sadece yasal değil aynı zamanda etik ve çevresel bir sorun olduğunu vurgulayarak, vatandaşlara şu çağrıda bulundu:

“Su kaynaklarımız sınırsız değil. Her damlası önemli. Kaçak su kullanımı hem su israfına yol açıyor hem de diğer kullanıcıların hakkını ihlal ediyor. Bu konuda tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz.”

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Kaçak su kullanımına karşı denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi. OSKİ, benzer uygulamaların önüne geçmek için teknolojik altyapı yatırımlarını da artırmayı planlıyor.