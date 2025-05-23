Ordu ’da atölyede yangın: Can kaybı yok, maddi hasar büyük

Kaynak: Haber Merkezi
Ordu ’da atölyede yangın: Can kaybı yok, maddi hasar büyük

Ordu'nun Kumru ilçesi Fizme Avluyanı Mahallesi'nde Ahmet Yetişen’e ait bir atölyede çıkan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, atölye tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı öğrenildi.

Ordu’nun Kumru ilçesine bağlı Fizme Avluyanı Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen yangın, Ahmet Yetişen’e ait bir atölyeyi kullanılmaz hale getirdi.

İlk belirlemelere göre yangının, elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.

İTFAİYE MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucunda yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

ATÖLYE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın sonrası yapılan incelemede, atölyenin büyük ölçüde zarar gördüğü ve kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Maddi hasarın boyutunun yapılacak detaylı incelemenin ardından netleşeceği kaydedildi.

Son Haberler
Atalanta efsanesi veda etti
Atalanta efsanesi veda etti
Antalya'da 5 yıldızlı otel inşaatında teras çöktü! Facianın eşiğinden dönüldü
Antalya'da 5 yıldızlı otel inşaatında teras çöktü! Facianın eşiğinden dönüldü
Ordu ’da atölyede yangın: Can kaybı yok, maddi hasar büyük
Ordu ’da atölyede yangın: Can kaybı yok, maddi hasar büyük
Hakimbey Apartmanı'yla ilgili davada savcının araştırma talebi reddedildi: 78 kişiye mezar olmuştu...
Hakimbey Apartmanı'yla ilgili davada savcının araştırma talebi reddedildi: 78 kişiye mezar olmuştu...
Eskişehirspor taraftarı yanıyordu: Alev alev kutlama
Eskişehirspor taraftarı yanıyordu: Alev alev kutlama