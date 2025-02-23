Ordu 'da kar yolları kapattı o ilçe doğalgazsız kaldı

Ali Yazan/ Ordu

Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgası Ordu’yu etkisi altına aldı. Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi. Ordu’nun Gölköy ilçesine doğalgaz taşıyan TIR’lar yolda kaldı. İlçede doğalgazın bitmesi nedeniyle kombiler söndü. Aksa Doğalgaz tarafından ilçedeki abonelere gönderilen bilgilendirme mesajında, ulaşım sağlanıncaya kadar gaz akışının durdurulduğu bildirildi.

KAR YOLLARI KAPATTI O İLÇE DOĞALGAZSIZ KALDI

Yetkililer, vatandaşların yeni bir bilgilendirme yapılana kadar yakıcı cihazlarını kapalı konumda tutmalarını önemle vurguladı. Açıklamada, “Anlayışınız ve hassasiyetiniz için teşekkür ederiz. Alo 187 Doğal Gaz Acil Hattımız ve ekiplerimiz 7/24 görev başındadır” ifadelerine yer verildi.

Kar yağışının devam ettiği Gölköy’de yetkililer, yolların açılması ve gaz akışının normale dönmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Gölköylü vatandaşlar ilçede doğalgazın bitmesi nedeniyle sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. Kışın en soğuk günlerini geçiren Gölköy’de biten doğalgaz vatandaşları tedirgin etti