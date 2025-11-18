YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Geçtiğimiz günlerde Ordu'nun Aybastı Perşembe Yaylası’nda etkili olan kar yağışının ardından, dünyanın 8. harikası olarak anılan Mendereslerde kartpostallık manzaralar oluştu.

Su debisinin yükselmesiyle birlikte Mendereslerin kıvrımları daha belirgin hale gelirken, bölgedeki doğal güzellikler göz kamaştırdı.

Yaylanın yüksek kesimleri tamamen beyaz örtüyle kaplanırken, Mendereslerin bulunduğu alan ve çevresi ise yemyeşil dokusunu korudu. Beyaz ile yeşilin buluştuğu bu eşsiz atmosferde kıvrım kıvrım akan Menderesler, doğaseverlerin hayranlıkla izlediği muhteşem görüntüler sundu.