Ordu da tarihi konaklar hayat buluyor, kent kültürü zenginleşiyor

ALİ YAZAN ORDU /YENİÇAĞ

Ordu'nun Altınordu İlçe Belediyesi, kent mirasını koruma ve gelecek kuşaklara aktarma hedefi doğrultusunda tarihi yapıları restore ederek halkın kullanımına kazandırmaya devam ediyor. Daha önce Sanat Kafe ve Sıtkı Çebi Şehir Düşünce Enstitüsü’nü hizmete açan belediye, şimdi de Saatçi Hafız Efendi Konağı ve Sarı Konak’ta sürdürülen restorasyon çalışmalarını tamamlamak üzere.

SANAT KAFE VE DÜŞÜNCE ENSTİTÜSÜ ŞEHRE KAZANDIRILDI

Taşbaşı Mahallesi Menekşe Sokak’ta yer alan iki tarihi yapı, Altınordu Belediyesi’nin titiz çalışmalarıyla yeni işlevler kazandı. Glütensiz menü seçeneğiyle dikkat çeken Sanat Kafe, sağlıklı yaşamı teşvik ederken; Sıtkı Çebi Şehir Düşünce Enstitüsü, sessiz ve huzurlu ortamıyla öğrenciler ve araştırmacılar için bir cazibe merkezine dönüştü.

GASTRONOMİ MERKEZİ İÇİN SARI KONAK HAZIR

Karlıbel ailesinin yeniden hayata döndürdüğü Sarı Konak’ın aslına uygun şekilde restore edilmesiyle birlikte Ordu Gastronomi Merkezi olarak hizmet vermeye hazır hale geldiği bildirildi. Altınordu Belediyesi tarafından da son düzenlemelerinin ardından Merkez, geleneksel Ordu mutfağının yaşatılacağı ve coğrafi işaretli ürünlerin tanıtılacağı bir kültür durağı olacak.

ALTINEL KONAĞI SANATIN YENİ ADRESİ OLACAK

1885 yılında inşa edilen ve uzun süredir atıl durumda olan Saatçi Hafız Efendi Konağı’nda (Altınel Konağı) ise Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) desteğiyle kapsamlı bir restorasyon çalışması yürütülüyor. Ahşap bölümler el işçiliğiyle onarıldı, su yalıtımı ve elektrik sistemi yenilendi. Geleneksel bağdadi sıvası ve ahşap kaplamalarla yapının özgün mimarisi yeniden ortaya çıkarıldı. Eylül ayında tamamlanması planlanan çalışmaların ardından konak, çocuklar ve gençler için bir sanat merkezine dönüşecek.

BAŞKAN TEPE: “KENT KİMLİĞİMİZİ GELECEĞE TAŞIYORUZ”

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, tarihi yapılara sahip çıkmanın sadece geçmişe değil, geleceğe de saygı olduğunu vurguladı. Başkan Tepe şu açıklamalarda bulundu:

“Altınordu, birçok kültürün iz bıraktığı kadim bir şehir. Her taşın, her duvarın bir hikâyesi var. Biz bu hikâyeleri unutturmadan geleceğe aktarmak için çalışıyoruz. Sarı Konak’ı Ordu Gastronomi Merkezi’ne, Saatçi Hafız Efendi Konağı’nı ise sanatla iç içe bir yaşam alanına dönüştürüyoruz. Bu iki yapı yaşayan, nefes alan, kente değer katan mekânlar olacak. Altınordu’yu geçmişin değerleriyle beslenen, geleceğe umutla bakan bir şehir olarak inşa etmeye kararlıyız.”