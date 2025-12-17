Ali Yazan Ordu/ Yeniçağ

1 Kasım'da eski çöp alanında çadır nöbetiyle başlayan eylemler, imza kampanyası ve yürüyüşlere devam ediyor. Eski çöp alanı Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan imar değişikliğiyle imara açılmak istenmiş ancak Ordu Çevre Derneği tarafından Ordu İdare Mahkemesi'ne açtığı davada mahkeme imar değişikliğini iptal etmişti. Yine inşaat için yapılan ihalenin iptali için de dava devam ediyor.

Ordu Çevre Derneği çağrısıyla bir araya gelen çeşitli partilerin, sendikaların ve derneklerin birlikte düzenlediği "yeşil alan ve kuş cenneti" istemli 5. yürüyüş 19 Eylül Ortaokulu önünden başlatılarak sloganlarla Köprübaşı Ceren Özdemir Meydanı'nda tamamlandı.

Basın açıklamasını Ordu Çevre Derneği yönetim kurulu üyesi Turgay Bekgöz yaptı. Bekgöz’ün yaptığı ortak açıklama şöyle;

“Bugün itibariyle 44 gündür Melet Irmağı'nın denize kavuştuğu eski çöp depolama alanının olduğu yerde doğa Ordu’lulara bir mucizesini daha gösterdi. Belediyenin 2015 yılından çöp önce depolama alanı olarak kullanmaktan vazgeçerek üstünü toprakla kapattığı alanda doğa kendini yenileyerek, özellikle göçmen kuşların konaklaması ve diğer kuş türlerinin yuvalaması için harika bir habitat yarattı. Kuş gözlemcisi Alper Tüydeş yaptığı sadece dört günlük bir gözlemde 126 farklı kuş türü ile bu alan arasında bir ilişki olduğunu doğruladı.

Neden bu alan yapılanmaya açılamaz, kısaca değinmek gerekiyor;

1. Bu alan 1970 yıllardan bu yana Ordu şehrinin çöp depolama alanıydı. Bu alanda derinliği yer yer 35-40 metreden daha fazla olan bir çöp yığını bulunuyor. Bu çöp yığınının üstüne bina yapılması, hem biriken metan gazı nedeniyle hem de alanın sulak ve kumluk olması nedeniyle tehlikelidir.

2. Çöp alanının üstünün kapatılmasından sonra alanda farklı ağaçlar büyümüş orada bir botanik çeşitlilik oluşmuştur. Alanın ağaçlanması ile birlikte ve su kaynağının da hemen yanı başında olması nedeniyle burası birçok kuşun yuvalama alanı olmuştur. Bunun yanı sıra sayılan bu muazzam özellikleriyle birçok kuşun göç yolunda bir uğrak ve dinlenme noktasıdır. Ve bu anlamda Doğu Karadeniz'de buna uygun tek noktadır.

3. Alanı inşaata açabilmek için yapılan imar değişikliği, İdare Mahkemesinde açılan iptal davası ile imar planı iptal edilmiştir.

4. İmarsız alanda ihale yapılmış yine ihalenin feshi için açılan dava devam ederken alan temizleme süreci başlamış, ancak alanın çöpleri Ünye İlküvez’e götürülmesi gerekirken yerleşim yerleri yakınlarına boşaltılmaya başlanılmış, yasal olmayan bu çöp dökümleri de halkın ve derneğimizin karşı duruş sergilemesi ile engellenmiş ve şu an çalışmalara ara verilmiştir.

5.En önemlisi çöp alanı olması ve metan gazı üretilmesi göz önünde bulundurularak, burada yapılması istenilen yapılar öncesi

Çevresel Etki Değerlendirmesine ilişkin yönetmelik gereği, ÇED sürecinin yaşanması gerekirken, ÇED başvurusu yapılmaksızın ihale yapılması ve inşaata başlanılmış olmasının yasal bir temeli yoktur.

Melet havzası için yürütülen bu mücadele; bir taraftan kuşlara bir yuva sağlamayı amaçlarken diğer taraftan da Ordu'daki duyarlı insanlar için öğretici bir okul işlevi görüyor. İnsanlara dayanışmayı öğretiyor. Asla bir araya gelmeyecek insanlara ortak bir amaç etrafında, yerel bir inisiyatif oluşturarak direnmeyi öğretiyor. Sağcısından solcusuna, milliyetçisinden sosyalistine, Alevisinden Sünnisine bir çok farklı insana ve örgüte; haklı bir talep etrafında insani müştereklerle bir araya gelmeyi öğretiyor. Soğukta, yağmurda, son derece konforsuz koşullarda farklı dünya görüşlerine sahip insanlara bir birinden devralarak çadır nöbeti tutmayı, birbirine çay ve çorba hazırlamayı öğretiyor. Emek Partililer nöbeti Zafer Partililere onlar Sol Partililere devrediyor. Saadet Partililer nöbeti Alevi Kültür Derneklerinden devralıyor. Çevre Derneği üyeleri nöbeti Yeşil Sol Partiye bırakıyor. KESK'liler nöbeti Cumhuriyet Halk Partisine devrediyor. Şu ana kadar sokakta birbiriyle bir araya gelmeyen insanlar, birlikte mücadele etmekle kalmıyor, birbirinin üşüyüp üşümediğini, aç olup olmadığını merak ediyor. Emin olun bu olgunluğu, bunun için bir okul açılsa öğrenemezdik.

Melet ırmağındaki bu habitatı savunmak için elimizden geleni yapacağız. Hem hukuksal, hem de fiili mücadelemizi sürdüreceğiz. Belki kazanacağız belki kaybedeceğiz, bunu şimdiden kestiremeyiz. Ama bence biz her şekilde kazanmış olacağız. Çünkü bundan sonrası için farklı yönelimlere sahip insanlarla önyargısız bir araya gelip bir soruna çözüm aramayı ve hatta bu çözüme ulaşmak için mücadele etmeyi öğrenmiş olacağız.

İyi ki varsın Melet! Kuşlara yuva, bize okul oldun!”